Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά», λέει ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία

Ένας μαθητής Γυμνασίου στους Θρακομακεδόνες υπέστη ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με γυμνό καλώδιο στο σχολικό προαύλιο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά», λέει ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε Γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες, όταν μαθητής ήρθε σε επαφή με γυμνό ηλεκτροφόρο καλώδιο στο σχολικό προαύλιο. Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη μαθητική κοινότητα, η οποία προχώρησε την Δευτέρα (8/12), σε κατάληψη, διαμαρτυρόμενη για την κατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς του, ενώ ακολούθησε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές. Όπως επισημαίνουν, το πρόβλημα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Ο μαθητής Φίλιππος Ιωαννίδης που υπέστη την ηλεκτροπληξία περιέγραψε στο Newsbomb πώς εξελίχθηκε το συμβάν, τονίζοντας ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Όπως αφηγήθηκε, «την Πέμπτη είχαμε γυμναστική και άρχισε να ψιχαλίζει». Ο ίδιος, μαζί με δύο συμμαθητές του, κατέφυγαν κάτω από ένα υπόστεγο για να προστατευθούν από τη βροχή. Εκεί παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με μικρό μεταλλικό καλώδιο να εξέχει από την οροφή.

«Ήταν τόσο χαμηλά που μπορούσε να το αγγίξει οποιοσδήποτε», είπε. «Το ακούμπησα χωρίς να δώσω σημασία και τότε ένιωσα το ρεύμα να με χτυπά». Σύμφωνα με την περιγραφή του, άκουσε έναν «περίεργο ήχο» τη στιγμή που το ηλεκτρικό ρεύμα πέρασε από το χέρι του στο πόδι.

Όπως δηλώνει, ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή, ο οποίος όπως του είπε επικοινώνησε με τον δήμο για τις απαραίτητες ενέργειες. Οι γονείς του τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ο μαθητής αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί και άλλο περιστατικό ηλεκτρολογικής βλάβης: «Πριν από 2-3 εβδομάδες ένας συμμαθητής πήγε να ανοίξει έναν διακόπτη και πετάχτηκε σπίθα. Υπήρχε διαρροή ρεύματος». Όπως είπε, μετά από διαμαρτυρίες των μαθητών, ο διακόπτης αντικαταστάθηκε.

«Αυτό όμως που έγινε τώρα ήταν πιο σοβαρό», υπογράμμισε.

Ο μαθητής ανέφερε ότι το πρωί της Δευτέρας ο διευθυντής βρέθηκε στο σημείο μαζί με ηλεκτρολόγους και τον αντιδήμαρχο Παιδείας. «Μας είπαν ότι έχουμε δίκιο και ότι δεν γνώριζαν τι συμβαίνει», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διευθυντής ενημέρωσε ότι το σχολείο δεν θα λειτουργήσει την επόμενη ημέρα, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις.

Όπως πρόσθεσε, συνεργείο αναμένεται να εξετάσει πλήρως τις εγκαταστάσεις και να εκδώσει επίσημη βεβαίωση ότι το κτίριο είναι ασφαλές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΚΟΣΜΟΣ

NATO-GATE: Το σκάνδαλο με τις προμήθειες, η έρευνα για την ισραηλινή Elbit και η εμπλοκή Τούρκου επιχειρηματία

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τα μπλόκα των αγροτών: «Ο Ανδρουλάκης σέρνεται στο δρόμο του λαϊκισμού»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από την Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Χιλιάδες φάκελοι εξακολουθούν να παραμένουν ανολοκλήρωτοι

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026

03:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 175 εκατ. ευρώ σε 132.584 παραγωγούς για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

02:02ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο»

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Καταδίκη Γκουτέρες για τη δίκη υπαλλήλων του ΟΗΕ από τους Χούθι

01:16ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες του M23 εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

21:17LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση Αθήνας στις νέες προκλήσεις Φιντάν: Καθολικά απορριπτέες οι αναθεωρητικές θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ