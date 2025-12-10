Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά», λέει ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία

Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε Γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες, όταν μαθητής ήρθε σε επαφή με γυμνό ηλεκτροφόρο καλώδιο στο σχολικό προαύλιο. Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη μαθητική κοινότητα, η οποία προχώρησε την Δευτέρα (8/12), σε κατάληψη, διαμαρτυρόμενη για την κατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς του, ενώ ακολούθησε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές. Όπως επισημαίνουν, το πρόβλημα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Ο μαθητής Φίλιππος Ιωαννίδης που υπέστη την ηλεκτροπληξία περιέγραψε στο Newsbomb πώς εξελίχθηκε το συμβάν, τονίζοντας ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Όπως αφηγήθηκε, «την Πέμπτη είχαμε γυμναστική και άρχισε να ψιχαλίζει». Ο ίδιος, μαζί με δύο συμμαθητές του, κατέφυγαν κάτω από ένα υπόστεγο για να προστατευθούν από τη βροχή. Εκεί παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με μικρό μεταλλικό καλώδιο να εξέχει από την οροφή.

«Ήταν τόσο χαμηλά που μπορούσε να το αγγίξει οποιοσδήποτε», είπε. «Το ακούμπησα χωρίς να δώσω σημασία και τότε ένιωσα το ρεύμα να με χτυπά». Σύμφωνα με την περιγραφή του, άκουσε έναν «περίεργο ήχο» τη στιγμή που το ηλεκτρικό ρεύμα πέρασε από το χέρι του στο πόδι.

Όπως δηλώνει, ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή, ο οποίος όπως του είπε επικοινώνησε με τον δήμο για τις απαραίτητες ενέργειες. Οι γονείς του τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ο μαθητής αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί και άλλο περιστατικό ηλεκτρολογικής βλάβης: «Πριν από 2-3 εβδομάδες ένας συμμαθητής πήγε να ανοίξει έναν διακόπτη και πετάχτηκε σπίθα. Υπήρχε διαρροή ρεύματος». Όπως είπε, μετά από διαμαρτυρίες των μαθητών, ο διακόπτης αντικαταστάθηκε.

«Αυτό όμως που έγινε τώρα ήταν πιο σοβαρό», υπογράμμισε.

Ο μαθητής ανέφερε ότι το πρωί της Δευτέρας ο διευθυντής βρέθηκε στο σημείο μαζί με ηλεκτρολόγους και τον αντιδήμαρχο Παιδείας. «Μας είπαν ότι έχουμε δίκιο και ότι δεν γνώριζαν τι συμβαίνει», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διευθυντής ενημέρωσε ότι το σχολείο δεν θα λειτουργήσει την επόμενη ημέρα, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις.

Όπως πρόσθεσε, συνεργείο αναμένεται να εξετάσει πλήρως τις εγκαταστάσεις και να εκδώσει επίσημη βεβαίωση ότι το κτίριο είναι ασφαλές.

