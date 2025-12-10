Νέα ανακάλυψη: Πότε και πού ο άνθρωπος άναψε την πρώτη φωτιά

Ερευνητές ανακάλυψαν το αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα ανθρωπογενούς φωτιάς, το οποίο χρονολογείται πριν από 400.000 χρόνια στην ανατολική Αγγλία

Newsbomb

Νέα ανακάλυψη: Πότε και πού ο άνθρωπος άναψε την πρώτη φωτιά
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη σε αρχαιολογική ανασκαφή στο Ηνωμένο Βασίλειο ξαναγράφει το χρονοδιάγραμμα για το πότε οι άνθρωποι δημιούργησαν για πρώτη φορά φωτιά.

Όπως αναφέρει το BBC, ερευνητές ανακάλυψαν το αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα ανθρωπογενούς φωτιάς, το οποίο χρονολογείται πριν από 400.000 χρόνια στην ανατολική Αγγλία.

Η νέα ανακάλυψη, στο χωριό Barnham, μεταθέτει την απαρχή της δημιουργίας φωτιάς από τον άνθρωπο κατά περισσότερα από 350.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Η ικανότητα δημιουργίας φωτιάς ήταν η στιγμή που άλλαξε τα πάντα για τον άνθρωπο. Παρείχε ζεστασιά κατά βούληση και επέτρεψε στους προγόνους μας να μαγειρεύουν και να καταναλώνουν κρέας, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Σήμαινε ότι δεν ήμασταν πια απλώς μια ομάδα ζώων που αγωνιζόταν να επιβιώσει, μας έδωσε χρόνο να σκεφτούμε, να εφεύρουμε και να εξελιχθούμε στο προηγμένο είδος που είμαστε σήμερα.

Η ομάδα αναφέρει ότι βρήκε ψημένο έδαφος, μαζί με τον αρχαιότερο «αναπτήρα» της Λίθινης Εποχής — αποτελούμενο από πυρόλιθο που χτυπιόταν πάνω σε έναν βράχο που ονομάζεται πυρίτης, γνωστός και ως «χρυσός του ανόητου», για να δημιουργηθεί σπινθήρας.

Το BBC News απέκτησε παγκόσμια αποκλειστική πρόσβαση στον προϊστορικό χώρο. Κάτω από τις κορυφές των δέντρων του δάσους Barnham κρύβεται ένας αρχαιολογικός θησαυρός, θαμμένος λίγα μέτρα κάτω από το έδαφος, που χρονολογείται στα πιο μακρινά βάθη της ανθρώπινης προϊστορίας.

Στις άκρες ενός ξέφωτου, πυκνά πράσινα κλαδιά πλαισιώνουν το τοπίο σαν αυλαία, λες και το ίδιο το δάσος αποκαλύπτει αργά ένα θαμμένο κεφάλαιο του παρελθόντος του. Ο καθηγητής Nick Ashton από το Βρετανικό Μουσείο με οδηγεί ανάμεσα στα δέντρα και μπαίνουμε μαζί σε αυτή την εκπληκτική ιστορία.

«Εδώ συνέβη», μου λέει με ευλάβεια.

fotia-2.jpg

Unsplash

Κατεβαίνουμε σε ένα δάπεδο από χώμα, σκαμμένο σε βαθιές, κλιμακωτές κοιλότητες από ακατέργαστη γη και ανοιχτόχρωμη άμμο.

Αυτό ήταν ένα αρχαίο τζάκι, στην καρδιά ενός προϊστορικού «δημαρχείου», γύρω από το οποίο συγκεντρώνονταν άνθρωποι της πρώιμης Λίθινης Εποχής πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

«Μπορείς να φανταστείς τους πρώιμους ανθρώπους να συγκεντρώνονται γύρω από την κεντρική εστία και να ξεκινούν την ανάπτυξη της πρώιμης γλώσσας», μου λέει.

Συγκλονισμένος από το μέγεθος αυτού που θα μπορούσε να είναι ένα κομβικό σημείο στην ανθρώπινη εξέλιξη, ψιθύρισα: «Αυτός ο τόπος είναι απίστευτος… απίστευτος».

«Ναι», μουρμουρίζει ο καθηγητής Ashton, με τα μάτια του να βουρκώνουν καθώς ανακαλεί τη στιγμή που συνειδητοποίησε τη σημασία της ανακάλυψης. «Πραγματικά αξιοθαύμαστο… πολύ ιδιαίτερο».

Ο παλαιολιθικός χώρος του East Farm Barnham βρίσκεται σε έναν εγκαταλελειμμένο λάκκο εξόρυξης αργίλου, κρυμμένο μέσα σε δασώδη περιοχή του Σάφολκ. Παλαιότερες ανασκαφές είχαν δείξει ότι πρώιμοι άνθρωποι επισκέπτονταν την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους πολλά λίθινα εργαλεία.

Ο καθηγητής Ashton μου δείχνει ένα από αυτά: «Μπορείς να δεις και τα μικρά κομμάτια πυρόλιθου που έχουν αποσπαστεί λόγω της θερμότητας».

Στο σημείο ενώνεται μαζί μας ο αρχαιολόγος Dr Rob Davis, επίσης από το Βρετανικό Μουσείο, και μου δείχνει το εύρημα που επιβεβαίωσε τα πάντα: θραύσματα σιδηρού πυρίτη. Ο Dr Davis μου δείχνει πώς, όταν ο πυρίτης χτυπηθεί με πυρόλιθο, δημιουργούνται σπινθήρες — αρκετοί για να ανάψουν φωτιά πάνω σε ξερό προσάναμμα. Ήταν ο πρώτος γνωστός αναπτήρας.

«Αυτή ήταν μια καθοριστική στιγμή», μου λέει. «Τότε αρχίσαμε να συνδέουμε τα κομμάτια».

Οι γεωλογικές μελέτες έδειξαν πόσο σπάνιος είναι ο πυρίτης σε αυτή την περιοχή. Οι αρχαίοι άνθρωποι τον αναζητούσαν επίμονα, καθώς για εκείνους ήταν το πολυτιμότερο υλικό στον κόσμο.

Οι επιστήμονες βρήκαν τρία κρίσιμα στοιχεία στο ίδιο σημείο: ίχνη φωτιάς, θερμικά αλλοιωμένα εργαλεία και πυρίτη που δεν ανήκε στο φυσικό περιβάλλον του χώρου. Αυτή ήταν η πρώτη πειστική απόδειξη ότι η φωτιά δημιουργήθηκε εσκεμμένα.

Αυτό που χρειαζόταν ακόμα ήταν η απόδειξη μιας φωτιάς που κάηκε για ώρες και έσβησε πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια — και αυτό ακριβώς βρέθηκε: ένα λεπτό στρώμα κόκκινου πηλού, του οποίου το χρώμα οφείλεται στον αιματίτη, ένα ορυκτό που σχηματίζεται όταν πλούσια σε σίδηρο ιζήματα θερμανθούν.

Οι αναλύσεις έδειξαν επαναλαμβανόμενες, σύντομες και έντονες θερμικές εκθέσεις, σύμφωνες με μικρές εστίες φωτιάς που άναβαν ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο.

Γιατί είναι σημαντικό;

fotia-1.jpg

Unsplash

Η φωτιά υπάρχει στη Γη εδώ και περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια, αλλά η ικανότητα δημιουργίας της κατά βούληση υπήρξε καταλύτης της ανθρώπινης εξέλιξης, σύμφωνα με τον καθηγητή Chris Stringer από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

«Η άμεση πρόσβαση στη φωτιά, όπου και όποτε τη χρειάζεσαι, ήταν κρίσιμη για τους ανθρώπους που ζούσαν στη Βρετανία πριν από 400.000 χρόνια», λέει. «Τους έκανε πιο προσαρμοστικούς και συνέβαλε στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολυπλοκότητας, του εγκεφάλου και πιθανότατα της ίδιας της γλώσσας».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτές οι φωτιές άναβαν από πρώιμους Νεάντερταλ. Το είδος μας, Homo sapiens, εμφανίστηκε στην περιοχή περίπου 350.000 χρόνια αργότερα.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, ανοίγει έναν νέο δρόμο έρευνας για το πού και πότε διαφορετικά ανθρώπινα είδη ανέπτυξαν την τεχνολογία που μας έκανε ευρηματικούς, δημιουργικούς — και, τελικά, ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: 43χρονος εντοπίστηκε με τραύματα από σκάγια καραμπίνας - Εξετάζεται η εμπλοκή κυνηγού

23:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας» - Εξελίξεις μετά την παραδοχή του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο 20 σημείων

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο κωμικός Άντι Ντικ βρέθηκε αναίσθητος σε δρόμο του Χόλιγουντ έπειτα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών - Εικόνες

22:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Handelsblatt: «Καλές πιθανότητες» του Πιερρακάκη να ηγηθεί του Eurogroup

22:50ΥΓΕΙΑ

Γιατί «τρέμει» το μάτι σας; Πώς να το αντιμετωπίσετε και πότε σημαίνει ότι ίσως είναι κάτι σοβαρό

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταχιάος κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ο υφυπουργός Μεταφορών - «Έχετε τη λογική του Στάλιν, δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ»

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Έσπασε το ρόδι» ο Άγιαξ, σπουδαίο «διπλό» η Κοπεγχάγη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ζελένσκι φέρνει εξελίξεις: Το 20 σημείων σχέδιο ειρήνης αποτελεί «θεμελιώδες έγγραφο»

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός από την καταστροφική φωτιά σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανακάλυψη: Πότε και πού ο άνθρωπος άναψε την πρώτη φωτιά

22:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Κατασχέσαμε τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Από την Πάτρα και πατέρας τριών παιδιών ο 52χρονος που σκοτώθηκε με φορτηγό σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βλάβη σε αγωγό στο Βρανδεμβούργο - Σιντριβάνι πετρελαίου 25 μέτρων

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο παππούς είναι λεβεντιά – 87χρονος χάρισε την πιο συγκινητική στιγμή στον γάμο της εγγονής

21:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε γιατί απέρριψε αρχικά τον ρόλο του Terminator

21:48ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ο τρομερός Κρις Σίλβα γλίτωσε την ΑΕΚ στην παράταση και της έδωσε την πρωτιά

21:46LIFESTYLE

Μονακό: Τα δίδυμα του Αλβέρτου και της Σαρλίν φωτογραφήθηκαν στα λευκά για τα 11α γενέθλιά τους

21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η Ελλάδα από τη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

23:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας» - Εξελίξεις μετά την παραδοχή του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο 20 σημείων

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα και σε άλλες 13 χώρες χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ζελένσκι φέρνει εξελίξεις: Το 20 σημείων σχέδιο ειρήνης αποτελεί «θεμελιώδες έγγραφο»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

22:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Κατασχέσαμε τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο κωμικός Άντι Ντικ βρέθηκε αναίσθητος σε δρόμο του Χόλιγουντ έπειτα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών - Εικόνες

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

22:50ΥΓΕΙΑ

Γιατί «τρέμει» το μάτι σας; Πώς να το αντιμετωπίσετε και πότε σημαίνει ότι ίσως είναι κάτι σοβαρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ