Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

Σημαντική ποσότητα νερού έπεσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας Byron με πολλές περιοχές να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής. Πόσο όμως έβρεξε στην περιοχή του Μόρνου;

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το τετραήμερο 03-06/12/2025, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, μόνο 43 χιλιοστά καταγραφήκαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής.

Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών της ετήσιας βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά.

Διαβάστε επίσης