Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

Πορτοκάλια γέμισε ο Κηφισός, αφού έπεσαν από φορτηγό το οποίο τα μετέφερε στο ύψος της Κηφισίας.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της τροχαίας, λόγω πτώσης μεταφορικού εμπορεύματος (πορτοκάλια) εν οδώ από διερχόμενο φορτηγό, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Κηφισιάς, συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας αναζητείται ο οδηγός που αποχώρησε από το σημείο.

Λαχανικά και πορτοκάλια

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν, έχουν υπάρξει ξανά αντίστοιχα περιστατικά. Όπως όταν την 1η Μαϊου του 2025 φορτηγό με λαχανικά είχε ανατραπεί στο Σκαραμαγκά. Σε μια τραγική ειρωνία ο ίδιος οδηγός το 2023 σε μια ακόμη ανατροπή είχε γεμίσει... τον Κηφισό πορτοκάλια.

