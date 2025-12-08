Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

Σοβαρά προβλήματα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου παρατηρούνται σήμερα Δευτέρα (8/12).

Ο Κηφισός είναι και σήμερα στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.