Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Αττική οδός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Αττική οδό.

Για την ακρίβεια, και τα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών είναι στο «κόκκινο». Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Κίνηση έχουν και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στο ρεύμα της ανόδου στη Συγγρού. Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η λεωφόρος του Καρέα.

Αναφορικά με την παραλιακή οδό, καθυστερήσεις υπάρχουν στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Παρόμοια εικόνα έχουν και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Τέλος, σχετικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.