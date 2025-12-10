Λήμνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην παραλία του Κέρους

Αντιμέτωποι με μία σκληρή εικόνα ήρθαν σήμερα οι κάτοικου στην περιοχή του Κέρους στη Λήμνο, που αντίκρισαν νεκρό δελφίνι που είχε ξεβραστεί στην ακτή.

Το θηλαστικό βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί από κάτοικο της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρία, στο δελφίνι εντοπίστηκε μία τρύπα στην πλάτη του, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του.

Δείτε φωτογραφίες:

01 02 02 02

Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι το άτυχο ζώο είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στη θάλασσά πριν ξεβραστεί στην ακτή.

Οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία περισυλλογής και ταφής του θαλάσσιου θηλαστικού.

Με πληροφορίες από limnoslive.gr

Διαβάστε επίσης