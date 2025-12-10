Βόλος: Συμμορία με ανήλικους χτύπησε και λήστεψε νεαρό - Απειλούσαν να τον «καθαρίσουν» με όπλο

Την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι που συμμετείχαν σε κύκλωμα εκβιαστών που δρούσε στον Βόλο.

Τελευταίο θύμα του κυκλώματος των εκβιαστών στο οποίο συμμετείχαν και ανήλικοι ήταν ένας νεαρός τον οποίο πίεζαν επί μήνες να τους καταβάλει χρήματα, φτάνοντας σε σημείο να του αποσπάσουν συνολικά 12.500 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα από το Πάσχα του 2025 δεχόταν συστηματικά πιέσεις και απειλές από την ομάδα, η οποία πουλούσε «προστασία». Σύμφωνα με τον ίδιο, του έλεγαν ότι δήθεν κινδύνευε και πως έπρεπε να τους πληρώνει για να τον «φυλάξουν». Με τον τρόπο αυτό φέρονται να απέσπασαν περίπου 7.500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια ζητούσαν άλλα 5.000.

Όπως περιγράφεται στην δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν διαρκώς τον νεαρό, τον εξανάγκαζαν να τους συναντά και τρεις φορές τον μετέφεραν με την βία με αυτοκίνητο σε απομονωμένα σημεία.

Μάλιστα σε μία από αυτές τις διαδρομές ένας από τους δράστες τον χτύπησε στο πρόσωπο με όπλο και του έδειξε σφαίρες, απειλώντας ότι «με αυτές θα τον καθάριζε». Η οικογένεια του νεαρού φέρεται να προσπαθούσε να παρέμβει τηλεφωνικά, ενώ ο ίδιος είχε φτάσει στο σημείο να πάρει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος του πατέρα του για να ανταποκριθεί στα ποσά που του ζητούσαν.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των γονέων του θύματος οι οποίοι αποφάσισαν να καταγγείλουν τι συμβαίνει αφού εντόπισαν χτυπημένο τον γιο τους.

Η σοβαρή υπόθεση καταγγέλθηκε στις Αρχές στις 4 Δεκεμβρίου με την αστυνομία να οργανώνει άμεσα επιχείρηση για τη σύλληψη των εμπλεκομένων. ΟΙ φερόμενοι ως δράστες δεν εμφανίστηκαν σε προκαθορισμένο ραντεβού όπου υποτίθεται ότι θα λάμβαναν χρήματα από το θύμα με αποτέλεσμα να συλληφθούν το πρωί της επόμενης ημέρας με ταυτόχρονες επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ. Κατά της διάρκεια της οργανωμένης επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε από τα μέλη του κυκλώματος ενώ αναζητείται ακόμη ένα.

Σημειώνεται ότι στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και βίντεο στο οποίο φαίνεται το νεαρό θύμα να εκλιπαρεί «να μην του κάνουν κακό». Στο συγκεκριμένο βίντεο εμφανίζεται και το άτομο που αναητείται με μάσκα τύπου full face ενώ οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους υλικό και από κάμερες καταστήματος που φαίνεται το θύμα να αρπάζεται βίαια από τους κατηγορούμενους.

Οι πέντε συλληφθέντες, ανάμεσά τους Έλληνες και Αλβανοί, αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο. Οι πράξεις που τους αποδίδονται κατά περίπτωση είναι:

εκβίαση κακουργηματικού χαρακτήρα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, εκβίαση σε απόπειρα, παράνομη κατακράτηση κατ’ εξακολούθηση, ληστεία, παράνομη βία, απειλή με συνεχή πρόκληση τρόμου, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, υπεξαίρεση, απλή και άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, καθώς και σύσταση συμμορίας, που αποδίδεται σε όλους.

Η προθεσμία για τις απολογίες τους ορίστηκε για τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από gegonota.news

