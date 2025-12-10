Αίτημα των φιλάθλων της Σαμσούνσπορ να αγωνιστεί η ομάδα τους με τη φανέλα του Κεμάλ

Οι φίλαθλοι της Σαμσούνσπορ, προσπάθησαν να μετατρέψουν σε εθνική υπόθεση το ματς με τον Παναθηναϊκό πριν μερικούς μήνες. Με αντιδράσεις και δημοσιεύματα, δυναμιτίστηκε το κλίμα χωρίς λόγο. Καθοριστική τότε ήταν η στάση της ομάδας από την Σαμψούντα, η οποία φοβούμενη την UEFA κράτησε χαμηλούς τόνους.

Κάτι ανάλογο φαίνεται πως συμβαίνει και τώρα. Πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Conference League, τουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι φίλαθλοι της Σαμσούνσπορ, έκαναν αίτημα στην ομάδα τους να αγωνιστεί με την επετειακή εμφάνισή της.

Πρόκειται για την γαλάζια φανέλα, η οποία είναι αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκ, με το χρώμα της να συμβολίζει τα μάτια του. Κάτι που φυσικά θα ήταν προκλητικό προς την ΑΕΚ, η οποία είναι ομάδα που εκφράζει την προσφυγιά και τον διωγμό των Ελλήνων από τον Πόντο και την Μικρά Ασία.

Όπως αναφέρει η «Gazete Gercek», τελικά αυτό το αίτημα των οπαδών δεν έγινε αποδεκτό. Κι αυτό γιατί επισήμως η ομάδα της Σαμψούντας δεν θέλει να δυναμιτίσει το κλίμα του αγώνα και να ξεφύγει από τα ποδοσφαιρικά πλαίσια. Κάτι που δε θα άρεσε καθόλου στην UEFA.