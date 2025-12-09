Αυτά είναι τα καλάσνικοφ που εντοπίστηκαν στα Καλύβια - Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 37χρονου

Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στα Καλύβια ένας 37χρονος άνδρας και μια γυναίκα στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τον 37χρονο, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επιχείρηση σε μάνδρα που διατηρούσε. Εκεί εντοπίστηκαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των αρχών.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό των κλεμμένων αυτοκινήτων, οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», βρήκαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, καθώς και γάντια, κράνη και μπιτόνια με βενζίνη. Ο οπλισμός έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Δείτε τα καλάσνικοφ που εντοπίστηκαν στα Καλύβια:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής -2- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πολεμικά τυφέκια,

3 πιστόλια,

7 γεμιστήρες και σιγαστήρας,

5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

2 κράνη,

drone,

3 κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».