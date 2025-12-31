Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της νέας χρονιάς
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά
Ελεύθερος Τύπος: Τα 50 εισοδήματα ασπίδα στα τεκκμήρια
Τα Νέα: Ασφάλιστρα υγείας: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
Η Καθημερινή: Πρόστιμα σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου
03:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα Θέρμανσης 2025: Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση
20:32 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος