Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της νέας χρονιάς

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Φθηνό ρεύμα για 100.000 νοικοκυριά

Ελεύθερος Τύπος: Τα 50 εισοδήματα ασπίδα στα τεκκμήρια

Τα Νέα: Ασφάλιστρα υγείας: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις

Η Καθημερινή: Πρόστιμα σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταματούν επ' αόριστον οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα από τις 7 Ιανουαρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων υποβρυχίων με προορισμό τη Βόρεια Κορέα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Που θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Κλείνει το 2025 με ένα ακόμα ρεκόρ στον δρόμο για τα 1.000 γκολ!

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αλύγιστο» το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «φλερτ της μπύρας» του Μητσοτάκη: «Βαθιά πολιτικές οι διαφορές, μας χωρίζει αξιακή άβυσσος»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει σήμερα η προθεσμία - 4 στους 10 δεν τα έχουν πληρώσει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Πού θα ανοίξουν οι δρόμοι

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικός απολογισμός του 2025: Πάνω από 2 δισ. μόνιμα μέτρα σε 30 παροχές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

05:35ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα - Τι ώρα ξεκινούν οι ρυθμίσεις

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

04:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ τζούνιορ - Συμμετείχε στο «The Wire»

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Επανεκκινεί την πετρελαϊκή δραστηριότητα σε περιοχή - κλειδί

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διάλυση της εθνικής υπηρεσίας αναπηρίας εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά

03:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικές επιδομές στο λιμάνι Τουαψέ στη Μαύρη Θάλασσα

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στο Περού - 15 τουρίστες τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό μηχανοδηγό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την τελευταία ημέρα του χρόνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι: Η τελευταία επικοινωνία του γιου της με την Νικολούλη λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ