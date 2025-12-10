Όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια

Tην στιγμή που το κόστος ζωής αποτελεί τον μόνιμο μεγάλο πονοκέφαλο για τους εργαζόμενους στα κράτη μέλη της ΕΕ εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, και άλλοτε ισχυρές οικονομίες όπως η γαλλική δοκιμάζονται, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα της γερμανικής Bild, όπου αποκαλύπτεται ότι 67.000 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν την όγδοη αύξηση μισθών τους μέσα σε τρία χρόνια.

Στο άρθρο της η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι οι «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» πέτυχαν την όγδοη αύξηση μισθών τους μέσα σε τρία χρόνια. Οι δικαιούχοι είναι οι 67.000 εργαζόμενοι της Ένωσης. Ακόμη και οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση μισθών 3% αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Δηλαδή, από το 2022 έως σήμερα μιλάμεε για αύξηση 22,8%. Η τελευταία αύξηση θα κοστίσει ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα, ή 365 ευρώ ετησίως .

Οι αυξήσεις

Όλα ξεκίνησαν το 2024 , όταν οι υπάλληλοι της ΕΕ έπρεπε να λάβουν αυξήσεις 8,5% . Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μετριάσει την αύξηση στο 7,3%. Στη συνέχεια ήρθε η προσαρμογή με μια πρόσθετη πληρωμή για ολόκληρο το 2024 ύψους 1,2% λόγω του πληθωρισμού.

Πόσα κερδίζει ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μεταξύ των υπαλλήλων που εργάζονται στο κτίριο Berlaymont, ένας υπάλληλος κερδίζει 3.750 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 110 προέρχονται από την τελευταία αύξηση. Για όσους βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις, οι αποδοχές είναι ακόμη πιο γενναιόδωρες και μπορούν να φτάσουν έως και τα 25.986 ευρώ, εκ των οποίων τα 760 θα προστεθούν στον μισθό του Δεκεμβρίου.

Πόσα κερδίζει ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Οι δε επίτροποι; 850 ευρώ «ανανεωτικής αποζημίωσης» για συνολικά 29.250 ευρώ . Ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έλαβε επιπλέον 1.000 ευρώ, για συνολικά 35.800 ευρώ το μήνα.

Και επιπλέον, υπάρχουν 30.000 συνταξιούχοι. Σήμερα, το κόστος των συνταξιούχων αξιωματούχων της ΕΕ είναι 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 2045, θα κοστίζουν 3,2 δισεκατομμύρια . Εκτός αν η Eurostat προσαρμόσει τους μισθούς προς τα πάνω κατά 22% , όπως έχει κάνει τα τελευταία τρία χρόνια.

