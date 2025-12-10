Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ – Η καταληκτική ημερομηνία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι άνεργοι θα πληρωθούν το δώρο Χριστουγέννων νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε παλαιότερα.

Οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας αναμένεται να λάβουν το δώρο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ενώ, η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό που θα δοθεί στους ανέργους, αντιστοιχεί σε ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ για όσους ήταν δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδοτούμενης περιόδου.

Κάθε ένας μήνας πλήρους επιδότησης ανεργίας αντιστοιχεί σε 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, επομένως:

– 1 μήνας στο ταμείο ανεργίας ισούται με 21,60 × 3 = 64,80 ευρώ

– 2 μήνες στο ταμείο ανεργίας ισούται με 21,60 × 6 = 129,60 ευρώ

– 3 μήνες επιδότησης ανεργίας από τον πρώην ΟΑΕΔ ισούται με 21,60 × 9 = 194,40 ευρώ

– 4 μήνες επιδότησης ανεργίας από τη ΔΥΠΑ ισούται με 21,60 × 12= 259,20 ευρώ και ούτω καθεξής.

Το δώρο δεν καταβάλλεται σε ανέργους που δεν συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, σε όσους διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση ή δεν ανανέωσαν έγκαιρα την κάρτα ανεργίας τους.

