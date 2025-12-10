Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων και σε ποιους - Πότε θα δοθεί η αύξηση στις συντάξεις

Αντίστροφη μέτρηση για το δώρο των Χριστουγέννων και τις συντάξεις Ιανουαρίου 

Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων και σε ποιους - Πότε θα δοθεί η αύξηση στις συντάξεις
Μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων σε όλους τους μισθωτούς. Το δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό και πρόκειται να δώσει ανάσα στους μισθωτούς για τα δώρα και το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η περίοδος υπολογισμού του δώρου εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2025 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05-2025 έως 31-12-2025. Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Χριστουγέννων 2025 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

  • 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.
  • Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα. Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει σχετική καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555).

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ.), ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, ει δυνατόν με ακρίβεια, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά υπάρχουν στο site της Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα του κέντρου πληροφόρησης εργαζόμενων και ανέργων της ΓΣΣΕ (kepea.gr) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και την online εφαρμογή, για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων.

Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν νωρίτερα, από τις 19 έως τις 23 Δεκεμβρίου, με αύξηση +2,4% στις κύριες συντάξεις.

Ακόμη, η 1η δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί επίσης έως τις 23 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας τις ανάγκες των δικαιούχων κατά την περίοδο των εορτών.

