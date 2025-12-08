Μαζικές πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα: Πότε μπαίνουν συντάξεις, δώρο ανέργων και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα θέρμανσης και το δώρο Χριστουγέννων για ανέργους θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις Ιανουαρίου θα περιλαμβάνουν τις τακτικές αυξήσεις, αλλά και αυξήσεις που προκύπτουν από μειωμένες φορολογικές παρακρατήσεις. Ειδικά όσοι έχουν προσωπική διαφορά, αναμένεται να λάβουν αυξημένο καθαρό ποσό.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026

Οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με τις ακόλουθες ημερομηνίες καταβολής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 (Διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 18/12): Καταβολή κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ (με τον ν. 4387/2016), καθώς και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα .

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 (Διαθέσιμα από το απόγευμα της Παρασκευής 19/12): Καταβολή κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ κ.ά.), καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ (Συντάξεις Ανασφάλιστων, Επίδομα Τέκνων κ.ά.)

Όλες οι παροχές του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την ίδια ημέρα:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 (Πίστωση το απόγευμα της Παρασκευής 19/12): Καταβολή των συντάξεων των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και της ΣΤ' δόσης του Επιδόματος Τέκνων Α21 .

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των προνοιακών/αναπηρικών επιδομάτων, του επιδόματος γέννας, του επιδόματος ενοικίου και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους (ΔΥΠΑ)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων στους δικαιούχους ανέργους νωρίτερα:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025: Καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα.

Το πλήρες επίδομα ανεργίας (για όσους ξεκίνησαν επιδότηση από 1/5 έως 31/12/2025) ανέρχεται στα 540 ευρώ. Το ύψος του δώρου καθορίζεται από τη διάρκεια της επιδότησης εντός του έτους.

Επίδομα θέρμανσης

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνει ακριβώς πριν από τις γιορτές:

Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025: Θα δοθεί η προκαταβολή (60% του συνολικού ποσού) για αγορές που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 (εφόσον τα στοιχεία καταχωρίσθηκαν έως 5 Δεκεμβρίου 2025).

Υπόλοιπες δόσεις: Το υπόλοιπο της δόσης θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ η επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα γίνει έως την 31η Ιουλίου 2026.

Διαβάστε επίσης