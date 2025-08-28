Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Πότε λήγει η προθεσμία

Μια μεγάλη αλλαγή έρχεται για όλους τους πολίτες, καθώς ξεκίνησε και επισήμως η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών δελτίων ταυτότητας με τα νέα, σύγχρονα και ψηφιακά αναβαθμισμένα έγγραφα.

Πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ο οποίος ορίζει ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 και έπειτα, κάθε ταυτότητα κράτους-μέλους που δεν διαθέτει μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα θεωρείται άκυρη.

Η ανανέωση, ωστόσο, δεν είναι δωρεάν.

Για την έκδοση του νέου δελτίου προβλέπεται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά το κόστος παραγωγής και εκτύπωσης του εγγράφου, την προσωποποίησή του, αλλά και τη διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς του στον πολίτη.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους πολύτεκνους, οι οποίοι πληρώνουν το μισό ποσό – δηλαδή 5 ευρώ – με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού (π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων). Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση συνοδεύεται και από το ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, αξίας 0,50 ευρώ.

Σημαντικό είναι οι πολίτες να έχουν ολοκληρώσει την πληρωμή των παραβόλων πριν μεταβούν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, καθώς χωρίς αυτήν η διαδικασία δεν προχωρά.

Παράλληλα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζει ένα νέο σύστημα ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και ο συνωστισμός. Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού θα συνδυαστεί με την ενεργοποίηση μιας πλατφόρμας που θα επιτρέπει την εύκολη κράτηση και διαχείριση ραντεβού, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται γρήγορα και με τάξη.