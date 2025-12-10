Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

Η ετήσια συλλογή «Φωτογραφίες της Χρονιάς» του National Geographic παρουσιάζει εκπληκτικές εικόνες άγριας ζωής από όλο τον κόσμο.

Από τις εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες που τράβηξαν οι φωτογράφοι του το 2025, το National Geographic επέλεξε 25 για να συμπεριληφθούν στο αφιέρωμα.

«Ατομικά, αυτές οι φωτογραφίες εκφράζουν την ομορφιά, την ευθραυστότητα και το θαύμα», δήλωσε ο Nathan Lump, αρχισυντάκτης του National Geographic, σε ανακοίνωσή του. «Συλλογικά, βλέπω ένα αίσθημα επείγοντος — μια έκκληση να διατηρήσουμε όσα κινδυνεύουν να χαθούν, καθώς και μια υπενθύμιση της ποιητικής ομορφιάς που βρίσκεται στο να συνεχίζουμε, τολμώντας να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον».

Ακολουθούν επτά φωτογραφίες από τη συλλογή, η οποία μπορεί να προβληθεί στο σύνολό της στην ιστοσελίδα του National Geographic:

In this image from our Pictures of the Year 2025, photographer Jasper Doest set out into Angola’s highlands, where scientists document one of southern Africa’s least-studied ecosystems. With King Mwene Chivueka VI’s permission, they track elephants long revered by the Luchazi… pic.twitter.com/yUPuctgAWB — National Geographic (@NatGeo) December 7, 2025

In this image from our Pictures of the Year 2025, Nat Geo photographer and Explorer Justin Jin was documenting the effects of mining on the Sami people when he met Aslak Allas, who was in the process of preparing a reindeer carcass. ? https://t.co/HRJ3FHs0F1 pic.twitter.com/8zz5aS3mXP — National Geographic (@NatGeo) December 6, 2025

In this image from our Pictures of the Year 2025, Nat Geo photographer Fernando Faciole unexpectedly came face-to-lens with a jaguar—one of Brazil's most vulnerable animals. See all our Pictures of the Year here: https://t.co/gLW4csqxUT pic.twitter.com/BldPAGyTzd — National Geographic (@NatGeo) December 2, 2025

In this image from our Pictures of the Year 2025, Nat Geo photographer Marcus Westberg used a drone to record the planet’s largest land migration—an estimated six million antelope crossing the eastern plains of South Sudan. ? https://t.co/laDRydEDoG pic.twitter.com/aEZUjOdeTY — National Geographic (@NatGeo) November 30, 2025

In this image from our Picture of the Year 2025, National Geographic photographer Stephen Wilkes captured 18 hours of life at a watering hole along Botswana's Boteti River and layered the best moments into one breathtaking image. ? https://t.co/Mc0dMGpXcb pic.twitter.com/SbNIX5oQ9S — National Geographic (@NatGeo) December 8, 2025

Not all marine parks protect sharks equally. A new study reveals a dramatic divide: in remote, tightly enforced reserves, hammerheads and other predators exist in healthy numbers, while coastal parks with weaker protections are nearly devoid of sharks. ? https://t.co/bcFSkP6B8h — National Geographic (@NatGeo) December 7, 2025

For our Pictures of the Year 2025, Nat Geo photographer Karine Aigner captured a moment of respite for a sunflower chimney bee after a long day’s work pollinating plants. pic.twitter.com/M5OmtyHJoD — National Geographic (@NatGeo) November 25, 2025

