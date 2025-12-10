Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές
Η ετήσια συλλογή «Φωτογραφίες της Χρονιάς» του National Geographic παρουσιάζει εκπληκτικές εικόνες άγριας ζωής από όλο τον κόσμο.
Από τις εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες που τράβηξαν οι φωτογράφοι του το 2025, το National Geographic επέλεξε 25 για να συμπεριληφθούν στο αφιέρωμα.
«Ατομικά, αυτές οι φωτογραφίες εκφράζουν την ομορφιά, την ευθραυστότητα και το θαύμα», δήλωσε ο Nathan Lump, αρχισυντάκτης του National Geographic, σε ανακοίνωσή του. «Συλλογικά, βλέπω ένα αίσθημα επείγοντος — μια έκκληση να διατηρήσουμε όσα κινδυνεύουν να χαθούν, καθώς και μια υπενθύμιση της ποιητικής ομορφιάς που βρίσκεται στο να συνεχίζουμε, τολμώντας να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον».
Ακολουθούν επτά φωτογραφίες από τη συλλογή, η οποία μπορεί να προβληθεί στο σύνολό της στην ιστοσελίδα του National Geographic: