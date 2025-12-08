Δυο αετοί απελευθερώθηκαν στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς - Φωτογραφία

Το ένα όρνιο χάρισε στους παρευρισκόμενους μοναδικές και εντυπωσιακές πόζες, σαν να πόζαρε για μια τελευταία αναμνηστική φωτογραφία.

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έζησε μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση καθώς πραγματοποιήθηκε η απελευθέρωση δύο αποθεραπευμένων Όρνιων, είδος γύπα. Η δράση, η οποία είχε στόχο την επανένταξη των δύο επιβλητικών αρπακτικών στο φυσικό τους περιβάλλον, προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την προστασία της φύσης και της σπάνιας πανίδας του Πάρκου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ανάμεσα τους και πολλά παιδιά, παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τη διαδικασία, η οποία επισφράγισε τις προσπάθειες του προσωπικού για την αποθεραπεία των δύο πτηνών, όπως αναφέρει το e - evros.gr.

Η κορύφωση του γεγονότος ήρθε αμέσως μετά την απελευθέρωση του ενός Όρνιου. Το περήφανο πτηνό, αντί να απομακρυνθεί αμέσως, στάθηκε για λίγο πάνω στη στέγη του νέου παρατηρητηρίου του Πάρκου. Χάρισε στους παρευρισκόμενους μοναδικές και εντυπωσιακές πόζες, σαν να πόζαρε για μια τελευταία αναμνηστική φωτογραφία. Στη συνέχεια, πέταξε ελεύθερο στον ουρανό του Δάσους Δαδιάς, ένα θέαμα που χάρισε χαμόγελα!

Δείτε το στιγμιότυπο: