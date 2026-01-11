Super League 2: Ντέρμπι κορυφής στην Καλαμάτα - Θέλει την κορυφή η Αναγέννηση

Η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανιώνιο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14:00.

Καλαμάτα - Πανιώνιος
Μεγάλο ντέρμπι στην Παραλία
Πρόκειται για ένα ντέρμπι κορυφής στον Β’ Όμιλο (Νότιο), καθώς οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 41 βαθμούς, ενώ ο Ιστορικός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 39, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Για τον ίδιο όμιλο, ο Ολυμπιακός Β’ θα υποδεχθεί το Μαρκό, σε μια αναμέτρηση με στόχο τη βαθμολογική ενίσχυση, ενώ στα Χανιά η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ηλιούπολη.

Στον Α’ Όμιλο (Βόρειο), το ενδιαφέρον στρέφεται στην Καρδίτσα, όπου η Αναγέννηση Καρδίτσας φιλοξενεί την Καβάλα, με τους γηπεδούχους να θέλουν τη νίκη για να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Αναγέννηση βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 36 βαθμούς, μόλις δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ενώ η Καβάλα έχει 19 βαθμούς και καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για τον ίδιο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα κοντραριστεί με τον Asteras AKTOR B, σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Σάββατο 10/01

Νίκη Βόλου-Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός-Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΟΚ Β 0-2

Κυριακή 11/01

ΠΑΣ Γιάννινα-Asteras AKTOR B (14:00)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Καβάλα (15:00)

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

1. Ηρακλής 38

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36 -15αγ.

3. Νίκη Βόλου 33

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27 -15αγ.

5. Καβάλα 19 -15αγ.

6. ΠΑΟΚ Β΄ 18

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9 -15αγ.

10. Μακεδονικός 6

Β’ Όμιλος

Σάββατο 10/01

Athens Kallithea FC-Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 0-2

Κυριακή 11/01

Καλαμάτα-Πανιώνιος (14:00)

Ολυμπιακός Β-Μαρκό (15:00)

Χανιά-Ηλιούπολη (15:00)

Η βαθμολογία (Σε 15 αγώνες)

1. Καλαμάτα 41

2. Πανιώνιος 39

3. Μαρκό 28

4. Ελλάς Σύρου 23 -16αγ.

5. Athens Kallithea 22 -16αγ.

6. Ολυμπιακός Β’ 21

7. Αιγάλεω 14 -16αγ.

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 5 -16αγ.

