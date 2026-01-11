Παπαδόπουλος για σεισμό 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος προβληματισμού»

Το επίκεντρο του σεισμού που «χτύπησε» τη Σαντορίνη το πρωί της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου 2026.

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (11/01) στη Σαντορίνη, με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι δεν «υπάρχει ιδιαίτερος λόγος προβληματισμού».

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 09:09 και το επίκεντρό της εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Οίας στη Σαντορίνη, σε βάθος 12 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε στην ανάρτησή του στο Facebook ότι ο επιφανειακός σεισμός είχε μέγεθος «συνηθισμένο τόσο για την πολύ υψηλή σεισμικότητας της Ελλάδας όσο και για τη συγκεκριμένη περιοχή».

