Παπαδόπουλος για σεισμό 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος προβληματισμού»
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 09:09 και το επίκεντρό της εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Οίας στη Σαντορίνη, σε βάθος 12 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο
Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (11/01) στη Σαντορίνη, με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι δεν «υπάρχει ιδιαίτερος λόγος προβληματισμού».
Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε στην ανάρτησή του στο Facebook ότι ο επιφανειακός σεισμός είχε μέγεθος «συνηθισμένο τόσο για την πολύ υψηλή σεισμικότητας της Ελλάδας όσο και για τη συγκεκριμένη περιοχή».