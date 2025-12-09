Προς νέο ρεκόρ ζέστης το 2025: Αναμένεται να συμπεριληφθεί στις πιο θερμές χρονιές όλων των εποχών

Το 2025 φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα το θερμοκρασιακό ρεκόρ του 2023, εξελισσόμενο σε μία από τις θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Νοέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως ο τρίτος θερμότερος Νοέμβριος παγκοσμίως, μετά τις αντίστοιχες περιόδους του 2023 και του 2024. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφθασε τους 14,02°C, δηλαδή 0,65°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η σταθερά αυξημένη θερμοκρασία των τελευταίων ετών ενδέχεται να οδηγήσει για πρώτη φορά σε τριετή υπέρβαση του ορίου του +1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ένα όριο–ορόσημο που τέθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού.

Πολύ κοντά στις θερμοκρασίες του 2023

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, η παγκόσμια θερμοκρασία ήταν κατά 0,60°C υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς 1991–2020 και 1,48°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής (1850–1900).

Η παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία αυξάνεται σταθερά από τα προβιομηχανικά επίπεδα, με το 2023 να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τα δεδομένα ERA5 και άλλες κλιματικές πηγές του Copernicus

Με βάση αυτές τις μετρήσεις, το Copernicus εκτιμά ότι το 2025 «είναι σχεδόν βέβαιο» ότι θα καταταγεί στη δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά στην ιστορία των μετρήσεων, εν αναμονή των δεδομένων για τον Δεκέμβριο.

Πλησιάζοντας το όριο του +1,5°C

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόβλεψη ότι ο μέσος όρος θερμοκρασιών της περιόδου 2023–2025 ενδέχεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά σε τριετή κλίμακα το κρίσιμο όριο του +1,5°C, το οποίο τέθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την υπέρβαση «ουσιαστικά αναπόφευκτη», τονίζοντας ωστόσο ότι ελπίζει να αποδειχθεί προσωρινή.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, ειδική του Copernicus, υπογράμμισε πως «τα ορόσημα αυτά δεν είναι αφηρημένοι αριθμοί, αλλά δείκτες της επιταχυνόμενης κλιματικής κρίσης», προσθέτοντας ότι η μόνη λύση είναι η άμεση και βαθιά μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σημαντικές καταστροφές τον Νοέμβριο

Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση συνδέεται με συχνότερα και εντονότερα ακραία φαινόμενα. Ο Νοέμβριος χαρακτηρίστηκε από σοβαρά τροπικά κυκλωνικά συστήματα στη νοτιοανατολική Ασία, που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικές ανθρώπινες απώλειες.

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τον μέσο όρο σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, με ιδιαίτερη ένταση στον βόρειο Καναδά, περιοχές γύρω από τον Αρκτικό Ωκεανό και την Ανταρκτική.

Τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η παγκόσμια θερμοκρασία κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις εκτιμήσεις του Copernicus να προβλέπουν πως η χρονιά θα καταλήξει ως η δεύτερη ή τρίτη πιο θερμή που έχει καταγραφεί πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα

Οι φιλοδοξίες σε πολυμερή επίπεδα μοιάζουν να εξασθενούν, καθώς παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις, η φετινή διάσκεψη για το κλίμα COP30 (30ή Διάσκεψη των Μερών για την κλιματική αλλαγή) στο Μπελέμ δεν κατέληξε σε συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Με τις ΗΠΑ απούσες από τη διαδικασία και τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα, να μην καταφέρνει να πείσει πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και αναδυόμενες οικονομίες να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξες συλλογικές δεσμεύσεις, το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη πρόοδο και χαμηλές προσδοκίες.

