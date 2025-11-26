Κλιματική αλλαγή: Τα βουνά θερμαίνονται 20% γρηγορότερα από τις πεδιάδες

Τα βουνά βιώνουν περισσότερες απρόβλεπτες βροχοπτώσεις και μία σημαντική μείωση των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με παγκόσμια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο «Nature Reviews Earth & Environment»

Η περιοχή Φταν στις ελβετικές Άλπεις

Sven Kotlarski - ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα βουνά του κόσμου βρίσκονται αντιμέτωπα με μία επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, βιώνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη πιο έντονα από ό,τι οι πεδινές περιοχές. Αυτή η διαπίστωση, η οποία δημοσιεύεται σε μία κρίσιμη παγκόσμια ανασκόπηση στο περιοδικό «Nature Reviews Earth & Environment», εγκυμονεί δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για δισεκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από τα ορεινά οικοσυστήματα.

Μείωση χιονιού

Η ανάλυση των δεδομένων της περιόδου 1980-2020 δείχνει ότι τα μοτίβα θερμοκρασιών, βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στα βουνά μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Συγκεκριμένα:

  • Οι ορεινές περιοχές θερμαίνονται κατά μέσο όρο κατά 0,21 βαθμούς Κελσίου ανά αιώνα ταχύτερα από τις γύρω πεδιάδες.

  • Παρατηρούνται περισσότερες απρόβλεπτες βροχοπτώσεις και μία σημαντική μείωση των χιονοπτώσεων.

Ο Νικ Πεπάιν, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, εξηγεί ότι τα βουνά μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά με τις αρκτικές περιοχές, καθώς και τα δύο περιβάλλοντα χάνουν ταχέως χιόνι και πάγο. «Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι όσο ανεβαίνεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνεται ακόμη πιο έντονος», προσθέτει.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε κίνδυνο

Οι επιπτώσεις αυτής της ταχείας αλλαγής είναι παγκόσμιες, καθώς πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα από το χιόνι και τους παγετώνες των βουνών για την παροχή νερού. Μεταξύ αυτών των πληθυσμών περιλαμβάνονται χώρες με τεράστια πληθυσμιακά μεγέθη, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η ανάγκη για άμεση δράση υπογραμμίζεται από πρόσφατα ακραία γεγονότα. Ο κ. Πεπάιν αναφέρθηκε στο περσινό καλοκαίρι στο Πακιστάν, όπου ακραίες βροχοπτώσεις σε ορεινές περιοχές προκάλεσαν ένα από τα πιο θανατηφόρα επεισόδια μουσώνων των τελευταίων ετών, οδηγώντας σε πάνω από 1.000 θανάτους.

Ωστόσο, ένα σημαντικό εμπόδιο παραμένει: η έλλειψη μετεωρολογικών παρατηρήσεων. Καθώς τα βουνά είναι απομακρυσμένα και δύσκολα προσβάσιμα, η συντήρηση μετεωρολογικών και κλιματικών σταθμών παραμένει μία διαρκής πρόκληση για τους επιστήμονες.

