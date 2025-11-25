Ιστορική απόφαση της Κολομβίας: Διασώζει το 42% του εδάφους της στον Αμαζόνιο από εξόρυξη πετρελαίου

Η Κολομβία ανακοίνωσε ότι σε περίπου 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της επικράτειάς της, εντός της βιο-περιοχής του Αμαζονίου, θα απαγορεύεται ρητά κάθε είδους εξόρυξη πετρελαίου και ορυκτών.

Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 42% της χώρας και στο 7% του συνολικού τροπικού δάσους του Αμαζονίου, έκταση σχεδόν ισοδύναμη με το μέγεθος της Σουηδίας.

Η ανακοίνωση έγινε από την υπουργό Περιβάλλοντος, Ιρένε Βέλες Τόρες, κατά τη διάρκεια της 30ής συνάντησης της COP στη Βραζιλία. Η απόφαση δεσμεύει το γιγαντιαίο αυτό τμήμα της Κολομβίας αποκλειστικά σε ανανεώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

«Αδελφικό κάλεσμα» για συντονισμό

Η υπουργός Βέλες χαρακτήρισε τη δήλωση ως «ηθική και επιστημονική δέσμευση» με στόχο την αποτροπή της αποψίλωσης των δασών, της μόλυνσης των ποταμών και της απώλειας βιοποικιλότητας, απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την κλιματική ισορροπία ολόκληρης της ηπείρου.

«Ο Αμαζόνιος δεν γνωρίζει σύνορα και η φροντίδα του απαιτεί να προχωρήσουμε μαζί», τόνισε η Βέλες, καλώντας όλα τα έθνη που μοιράζονται την περιοχή να ακολουθήσουν παρόμοιες δεσμεύσεις και να συντονιστούν.

Το μέτρο έρχεται να μπλοκάρει την επέκταση 43 πετρελαϊκών οικοπέδων και 286 αιτημάτων εξόρυξης που δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει εργασίες σε έξι διαφορετικές διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Πηγή ζωής και βιοποικιλότητας

Η Κολομβία ενίσχυσε τη θέση της στη συνάντηση των υπουργών, υποστηρίζοντας τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και το Κλίμα (Cemac), μιας περιφερειακής πλατφόρμας που θα κινητοποιήσει πόρους για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και την προώθηση της συμμετοχής των αυτόχθονων κοινοτήτων.

Η απόφαση προστατεύει ένα ζωτικής σημασίας οικοσύστημα. Ο κολομβιανός Αμαζόνιος φιλοξενεί το 10% των γνωστών φυτικών ειδών του πλανήτη και, το σημαντικότερο, τροφοδοτεί τους ορεινούς υγροτόπους των Άνδεων, εξασφαλίζοντας την παροχή νερού για εκατομμύρια ανθρώπους της χώρας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

