Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

Οι Mashco Piro, μία πρωτόγονη φυλή στα βάθη του Αμαζονίου, έχουν επιλέξει να είναι αποκομμένοι από τον κόσμο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Κυνηγούν με μακριά τόξα και βέλη, βασιζόμενοι στο τροπικό δάσος για όλα όσα χρειάζονται.

Μια νέα έκθεση της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Survival International αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 196 από τις λεγόμενες «απομονωμένες ομάδες» στον κόσμο. Η ομάδα Mashco Piro θεωρείται η μεγαλύτερη. Η έκθεση αναφέρει ότι οι μισές από αυτές τις ομάδες ενδέχεται να εξαφανιστούν την επόμενη δεκαετία, αν οι κυβερνήσεις δεν λάβουν περισσότερα μέτρα για την προστασία τους.

Υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από την υλοτομία, την εξόρυξη ή τις γεωτρήσεις για πετρέλαιο. Οι ομάδες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με την κοινότητα είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε βασικές ασθένειες - ως εκ τούτου, η έκθεση αναφέρει ότι απειλή αποτελεί η επαφή με ευαγγελικούς ιεραποστόλους και influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναζητούν κλικ.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, πρόσφατα, οι Mashco Piro έρχονται όλο και περισσότερο στη Nueva Oceania.

Rare sighting made in Peru’s jungles of the world’s largest uncontacted tribe



A logging outpost saw Mashco Piro suddenly emerging from the jungle along a riverbank



They recently killed 2 outsiders, 1 by bamboo spear & 1 by an arrow through the eye socket pic.twitter.com/E1CdyVaw14 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 21, 2024

Το χωριό είναι μια αλιευτική κοινότητα επτά ή οκτώ οικογενειών, που βρίσκεται ψηλά στις όχθες του ποταμού Ταουχαμάνου, στην καρδιά του περουβιανού Αμαζονίου, 10 ώρες από τον πλησιέστερο οικισμό με βάρκα.

Η περιοχή δεν έχει αναγνωριστεί ως προστατευόμενη περιοχή για ομάδες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο, και εταιρείες υλοτομίας δραστηριοποιούνται εδώ.

Στη Νέα Ωκεανία, οι άνθρωποι λένε ότι βρίσκονται σε σύγκρουση. Φοβούνται τα βέλη του Mashco Piro, αλλά τρέφουν επίσης βαθύ σεβασμό για τους «αδελφούς» τους που ζουν στο δάσος και θέλουν να τους προστατεύσουν.

Οι κάτοικοι ανησυχούν για τη ζημιά που θα προκληθεί στα μέσα διαβίωσης των Mashco Piro, την απειλή βίας και την πιθανότητα οι υλοτόμοι να εκθέσουν τους ανθρώπους της φυλής σε ασθένειες στις οποίες δεν έχουν ανοσία.

Το 2022, δύο υλοτόμοι δέχτηκαν επίθεση από το Mashco Piro ενώ ψάρευαν. Ο ένας χτυπήθηκε από βέλος στο στομάχι. Επέζησε, αλλά ο άλλος βρέθηκε νεκρός μέρες αργότερα με εννέα τραύματα από βέλη στο σώμα του.

Η κυβέρνηση του Περού έχει πολιτική μη επαφής με απομονωμένα άτομα, καθιστώντας παράνομη την έναρξη αλληλεπιδράσεων μαζί τους.

Η πολιτική αυτή ξεκίνησε στη Βραζιλία μετά από δεκαετίες εκστρατειών από ομάδες για τα δικαιώματα των ιθαγενών, οι οποίες είδαν ότι η αρχική επαφή με απομονωμένους ανθρώπους οδήγησε στην εξαφάνιση ολόκληρων ομάδων από ασθένειες, φτώχεια και υποσιτισμό.

Τη δεκαετία του 1980, όταν η φυλή Nahau στο Περού ήρθε σε πρώτη επαφή με τον έξω κόσμο, το 50% του πληθυσμού της πέθανε μέσα σε λίγα χρόνια. Τη δεκαετία του 1990, η φυλή Muruhanua αντιμετώπισε την ίδια μοίρα.

« Nous ne voulons pas de contact avec vous. »



Les Mashco Piro, le plus grand groupe autochtone non contacté au monde, menacés d’extinction par l’exploitation minière et forestière illégale et par la crise climatique.



➡️ https://t.co/W9P7V7ki41 pic.twitter.com/FiJIroC7ro — Clément Renard (@clementrenard_) July 13, 2025

Στο σημείο ελέγχου «Nomole»

Σχεδόν 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Στον ποταμό Μάνου, οι Mashco Piro ζουν σε μια περιοχή που αναγνωρίζεται επίσημα ως δασικό καταφύγιο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού και η Fenamad διαχειρίζονται εδώ το σημείο ελέγχου «Nomole», το οποίο στελεχώνεται από οκτώ πράκτορες. Ιδρύθηκε το 2013, όταν η σύγκρουση μεταξύ του Mashco Piro και των τοπικών χωριών είχε ως αποτέλεσμα αρκετές δολοφονίες.

Ως επικεφαλής του σημείου ελέγχου, η δουλειά του Antonio Trigoso Ydalgo είναι να αποτρέψει αυτό από το να συμβεί ξανά.

Οι Mashco Piro εμφανίζονται τακτικά, μερικές φορές αρκετές φορές την εβδομάδα. Είναι μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων από εκείνους κοντά στη Nueva Oceania, και οι πράκτορες δεν πιστεύουν ότι γνωρίζονται μεταξύ τους.

«Πάντα βγαίνουν από το ίδιο μέρος. Από εκεί φωνάζουν», περιγράφει ο Αντόνιο στο BBC, και ζητούν μπανάνα, γιούκα ή ζαχαροκάλαμο. Αν δεν απαντήσουμε, κάθονται εκεί όλη μέρα περιμένοντας».

Οι πράκτορες προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό, σε περίπτωση που περάσουν τουρίστες ή τοπικά σκάφη. Έτσι, συνήθως συμμορφώνονται. Το σημείο ελέγχου έχει έναν μικρό κήπο όπου καλλιεργούν τρόφιμα. Όταν εξαντληθούν, ζητούν προμήθειες από ένα τοπικό χωριό.

Υπάρχουν περίπου 40 άτομα που βλέπει ο Αντόνιο τακτικά - άνδρες, γυναίκες και παιδιά από διάφορες οικογένειες.

Παίρνουν το όνομά τους από ζώα. Ο αρχηγός ονομάζεται Καμοτόλο (Μέλισσα). Οι πράκτορες λένε ότι είναι αυστηρός άνθρωπος και δεν χαμογελάει ποτέ.

Ένας άλλος αρχηγός, ο Tkotko (Γύπας), είναι περισσότερο αστείος, γελάει πολύ και κοροϊδεύει τους πράκτορες. Υπάρχει μια νεαρή γυναίκα που ονομάζεται Yomako (Δράκος) για την οποία οι πράκτορες λένε ότι έχει και καλή αίσθηση του χιούμορ.

Οι Mashco Piro δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον έξω κόσμο, αλλά ενδιαφέρονται για την προσωπική ζωή των πρακτόρων που συναντούν. Ρωτούν για τις οικογένειές τους και πού ζουν.

Όταν μια πράκτορας ήταν έγκυος και πήγε σε άδεια μητρότητας, έφερε μια κουδουνίστρα φτιαγμένη από το λαιμό μιας μαϊμούς που ουρλιάζει για να παίζει το μωρό.

Ενδιαφέρονται για τα ρούχα των πρακτόρων, ειδικά για τα αθλητικά ρούχα σε κόκκινο ή πράσινο χρώμα. «Όταν πλησιάζουμε, φοράμε παλιά, σκισμένα ρούχα που τους λείπουν κουμπιά - για να μην τα πάρουν», λέει ο Αντόνιο.

«Παλιότερα, φορούσαν τα δικά τους παραδοσιακά ρούχα - πολύ όμορφες φούστες φτιαγμένες με κλωστές από ίνες εντόμων που κατασκεύαζαν οι ίδιοι. Αλλά τώρα μερικοί από αυτούς, όταν περνούν τουριστικά σκάφη, λαμβάνουν ρούχα ή μπότες», λέει ο Eduardo Pancho Pisarlo, ένας υπάλληλος στο σημείο ελέγχου.

Αν κάποιος δεν εμφανιστεί για αρκετό καιρό, οι πράκτορες θα τον ρωτήσουν πού βρίσκεται. Αν οι Mashco Piro πουν «Μην ρωτάτε», το εκλαμβάνουν ως θάνατο.

Μετά από χρόνια επαφής, οι πράκτορες εξακολουθούν να γνωρίζουν λίγα για το πώς ζουν οι Mashco Piro ή γιατί παραμένουν στο δάσος.

Πιστεύεται ότι μπορεί να κατάγονται από ιθαγενείς που κατέφυγαν στη βαθιά ζούγκλα στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεφεύγοντας από την αχαλίνωτη εκμετάλλευση και τις εκτεταμένες σφαγές από τους λεγόμενους «βαρόνους του καουτσούκ».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι Mashco Piro μπορεί να έχουν στενή συγγένεια με τους Yine, έναν ιθαγενή λαό από το νοτιοανατολικό Περού. Μιλούν μια απαρχαιωμένη διάλεκτο της ίδιας γλώσσας, την οποία οι πράκτορες, οι οποίοι είναι επίσης Yine, μπόρεσαν να μάθουν.

Αλλά οι Γίνε είναι από καιρό πλοηγοί ποταμών, αγρότες και ψαράδες, ενώ οι Mashco Piro φαίνεται να έχουν ξεχάσει πώς να κάνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχουν γίνει νομάδες και κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες για να παραμείνουν ασφαλείς.

«Αυτό που καταλαβαίνω τώρα είναι ότι μένουν σε μια περιοχή για λίγο, στήνουν ένα στρατόπεδο και συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια», λέει ο Αντόνιο. «Μόλις κυνηγήσουν τα πάντα γύρω από αυτό το μέρος, μετακινούνται σε άλλο ».

Τα Mashco Piro σε αυτήν την περιοχή προστατεύονται καλά, αλλά η κυβέρνηση κατασκευάζει έναν δρόμο που θα συνδέσει με μια περιοχή όπου η παράνομη εξόρυξη είναι ευρέως διαδεδομένη.

Αλλά είναι σαφές στους πράκτορες ότι οι Mashco Piro δεν θέλουν να ενταχθούν στον έξω κόσμο.

«Από την εμπειρία μου εδώ, δεν θέλουν να γίνουν «πολιτισμένοι»», λέει ο Αντόνιο.

Το 2016, ψηφίστηκε κυβερνητικό νομοσχέδιο για την επέκταση του καταφυγίου Mashco Piro σε μια περιοχή που θα περιλάμβανε τη Nueva Oceania, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

«Χρειάζονται να είναι ελεύθεροι όπως εμείς», λέει ο Τόμας. «Ξέρουμε ότι έζησαν πολύ ειρηνικά για χρόνια και τώρα τα δάση τους εξολοθρεύονται - καταστρέφονται».

Πληροφορίες BBC