Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας: 55χρονος κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα το βράδυ του Σαββάτου (10/01), όταν 55χρονος που διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο άφησε την τελευταία του πνοή αφού κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων, όταν ο 55χρονος κατέρρευσε ξαφνικά, ενώ βρισκόταν στην πίστα και χόρευε.

Επικράτησε πανικός στο μαγαζί, με τους θαμώνες να προσπαθούν να του προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και η αστυνομία, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

