Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου, στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, όπου αυτή την ώρα το ειδικό κλιμάκιο προβαίνει στη θανάτωση του κοπαδιού των 450 προβάτων. Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αποχωρήσει προκειμένου να μην γίνουν μάρτυρες της καταστροφής της ζωής τους, όπως αναφέρουν με απόγνωση όλες αυτές τις ημέρες.

Ο ίδιος δήλωνε στο Newsbomb: «Τα πρόβατά μου έχουν θεραπευτεί, εδώ κι έναν μήνα δεν έχουν κανένα σύμπτωμα της αρρώστιας, έχει επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα θανατώσουν.Προτιμούν να έρθουν να τα θανατώσουν. Δεν καταλαβαίνω, εγώ βοσκός και αγράμματος και κατάφερα να θεραπεύσω τα πρόβατά μου, αυτοί οι επιστήμονες οι κτηνίατροι που πληρώνονται για αυτό, η μόνη τους λύση είναι να τα σκοτώνουμε».

Στο σημείο βρίσκεται από νωρίς ο βουλευτής της «Νίκης», Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος προσπάθησε, μάταια, να αποτρέψει τη θανάτωση του κοπαδιού.

Όπως δηλώνει στο Newsbomb, συνομίλησε με τους κτηνιάτρους και τους ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό τα πρόβατα να έχουν αποκτήσει ανοσία και να μην υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για τη θανάτωσή τους. Ωστόσο, αυτοί του απάντησαν ότι «ακολουθούν εντολές» και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς…

Η οικογένεια του βοσκού έχει αποχωρήσει, προκειμένου να μην βιώσουν την καταστροφή του βιος τους.

«Γλίτωσαν από την ασθένεια αλλά δεν γλιτώνουν από τον… Μητσοτάκη. Το κράτος ήταν ανύπαρκτο όλα αυτά τα χρόνια για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και να προστατέψει την παραγωγή τους, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την καταστροφή της περιουσίας τους.

Είναι πολύ κρίμα και άδικο – υπάρχουν κάποιοι πορφυρογέννητοι που παίρνουν αποφάσεις, οι οποίοι μάλλον νομίζουν ότι το κρέας στο πιάτο τους βγαίνει… μόνο του από κάποια μηχανή».

Και ο βουλευτής καταλήγει: «Πάσα τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» ( οποιαδήποτε γνώση, αν αποκοπεί από τη δικαιοσύνη και την αρετή, είναι πανουργία και όχι σοφία).

Γιατί είναι σπάνια τα πρόβατα της οικογένειας Θεοφίλου

Τα πρόβατα του κτηνοτρόφου από τη Θεσσαλονίκη ανήκουν σε μία ιστορική φυλή, αυτή του Ρουμλουκίου, που είναι και προστατευόμενη, καθώς είναι φυλή προς εξαφάνιση. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη περιοχή της Ημαθίας, όπου εγχώρια πεδινά πρόβατα διασταυρώθηκαν με κοπάδια Αλβανών νομάδων. Για δεκαετίες, η φυλή απλωνόταν σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, σιγά-σιγά όμως, άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός της.

Η συγκεκριμένη φυλή προβάτων είναι πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Η μοναδική ενδεχομένως στη χώρα μας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να τραφούν μόνο με βοσκή. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, το κριάρι έχει μαύρα στίγματα στο κεφάλι. Κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι αν θανατωθούν τα πρόβατα του κ. Κώστα δεν γνωρίζουν να υπάρχει άλλο κοπάδι της ιστορικής φυλής στην Ελλάδα!

