Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη

Η ανάρτηση της Σοφίας Φιλιππίδου:

«Σε κάλεσα στο σπίτι μου να γνωριστούμε

Τότε που πρωτοεμφανίστηκες και πίστευα

πως είσαι ευγενικός και άκακος

Ήθελα να σε τιμήσω για το ταλέντο και το πάθος

Στο τραπέζι μετά το πρώτο κρασί

κοίταξες γύρω γύρω τους τοίχους

Έχω μια μικρή συλλογή από έργα τέχνης

Ανάμεσα στα άλλα αναγνώρισες έναν Ακριθάκη

Ένα από τα έργα που μου χάρισε ο εικαστικός

που με συμπάθησε στα τελευταία χρόνια της ζωής του

και του άρεσε τα πρωινά να μιλάει μαζί μου στο τηλέφωνο

Τότε είδα τα μάτια σου να γυρίζουν

Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό

Έστρεψες την κουβέντα στα λεφτά που χρειάζονται

για να κάνεις την καινούργια σου ταινία

ενώ καμπούριαζες την πλάτη

Ένιωσα σαν να με χτυπούσες

με μια πέτρα στο κεφάλι

Στο μέτωπο μου άρχισε να μεγαλώνει

Ένα μεγάλο καρούμπαλο σκληρό σαν καρύδι

Ήταν μια θλάση μυών ανάμεσα στα φρύδια

Ήταν η προσβολή από μέσα

Μου πες να πουλήσω το έργο τέχνης

Και να σου δώσω τα λεφτά για την ταινία σου

Με ένα τρόπο σαν να σου τα όφειλα

Και τώρα;

Τώρα μεγάλωσες και έγινες σπουδαίος

Συνεργάζεσαι με διάσημους που σε στηρίζουν

Σε επαινούν όλοι κόβεις εισιτήρια

Λένε πως είσαι ευγενικός, καλός και συνεργάσιμος

Συγχαρητήρια πολλά σου αξίζουν

Διάβασα πως στην καινούργια σου ταινία

Το βασικό σου θέμα είναι τα λεφτά

Πως δηλαδή τα λεφτά και η ταξική ανέλιξη

μεταμορφώνουν τον άνθρωπο

Σε τέρας.

ΥΣ

αφήνω την επιστολή μου εδώ στο παγκόσμιο χωριό του διαδικτύου και υπόσχομαι

πως θα "δουλεύω" το αντίγραφο κάθε μέρα μέχρι να γίνει ποίημα »