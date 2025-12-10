Χανιά: Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη με τον οδηγό της Πόρσε που συγκλόνισε τη χώρα

Αναβλήθηκε η σημερινή έναρξη της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο με την Πόρσε που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Η δίκη θα ξεκινούσε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης ωστόσο ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε ζήτησε αναβολή για να ενημερωθεί ο δικηγόρος του.

Η Εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνει δεκτό το αίτημα του 45χρονου αντιπροτείνοντας τη λύση της διακοπής για κοντινή ημερομηνία μέσα στον Δεκέμβριο.

Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε διακοπή της δίκης για αύριο το πρωί στις 11.

Λίγο νωρίτερα, ο δικηγόρος της οικογένειας του 22χρονου είχε αντιδράσει στο αίτημα διαμηνύοντας ότι «δεν θα δεχτούμε καμία περαιτέρω καθυστέρηση».

Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος μετήχθη στα δικαστήρια λίγο πριν τις 9 το πρωί και έγινε στόχος αποδοκιμασιών από συγγενείς του θύματος.

Ο οδηγός της μοιραίας Πόρσε

Το δικαστήριο, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, διέκοψε για να αποφασίσει σχετικά.

Το τροχαίο δυστύχημα είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2025 όταν ο 45χρονος παρότι είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ μετά από έλεγχο της Τροχαίας, βρέθηκε να οδηγεί τη μοιραία Πόρσε που ενεπλάκη στο δυστύχημα που σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη.

Ο δικηγόρος Νότης Ψυλλάκης, σε δηλώσεις του εκ μέρους της οικογένειας ανέφερε:

«Εμείς υποστηρίξαμε ότι από την πλευρά του κατηγορούμενου και της υποστηρικτικής του ομάδας υπήρχε μία συνεχής προσπάθεια καθυστέρησης της ανακριτικής διαδικασίας που για εμάς από ένα σημείο και μετά ήταν όχι απλώς απαράδεκτη, αλλά πλησίαζε τα όρια του σκανδάλου. Οι αντιρρήσεις μας έγιναν δεκτές».

«Περιμένουμε μέχρι αύριο, οτιδήποτε λέμε τώρα είναι άστοχο» είπε εξερχόμενος από την αίθουσα ο πατέρας του αδικοχαμένου Παναγιώτη, Αντώνης Καράτζης.

Στις δηλώσεις της η μητέρα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται o 45χρονος οδηγός της Πόρσε, βαρύνεται με τις εξής κατηγορίες:

Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή.

Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

