Χανιά: Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσ

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Παναγιώτη μίλησε για τις πρώτες δραματικές ώρες μετά το μοιραίο τροχαίο με την Πόρσε που κόστισε τη ζωή του 22χρονου

Newsbomb

Χανιά: Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία εξομολόγηση που συγκλονίζει έκανε ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης για τις πρώτες στιγμές που ακολουθούσαν μετά το μοιραίο τροχαίο με την Πόρσε στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος Παναγιώτης έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στις 11 Ιανουαρίου όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με μία Πόρσε ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Σούδας. Η υπόθεση τότε είχε συγκλονίσει την Ελλάδα.

Ο πατέρας του 22χρονου, Αντώνης Καρατζής προέβη σε μία συγκλονιστιή εξομολόγηση όπου περιέγραψε τις πρώτες δραματικές ώρες που ακολούθησαν μετά το σοκαριστικό τροχαίο.

«Μας έφεραν τα παπούτσια του μόνο», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Καρατζής και συνέχισε:

«Πήραμε τηλέφωνο στις 6:15 το πρωί το παιδί, για να δούμε που βρίσκεται. Το σήκωσε ένας αστυνομικός ο οποίος μας είπε “το παιδί σας εμπλέκεται σε τροχαίο”. Μετά από μισή ώρα μας είπαν ότι “το παιδί μας το έφεραν νεκρό».

Ο τραγικός πατέρας στη συνέχεια περιέγραψε πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα.

«Ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έτσι όπως πήγαινε το παιδί μου κανονικά έγινε μετωπική και το σκότωσε ακαριαία. Στην οικογένεια ζούμε έναν εφιάλτη», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Καρατζής ανέφερε για το πώς οι πραγματογνώμονες της οικογένειας του οδηγού της Πόρσε θέλουν να μεταφέρουν την ευθύνη για το δυστύχημα στον άτυχο Παναγιώτη. «Οι πραγματογνώμονες που έχει η οικογένεια θέλει να αναδείξει ότι το μικρό αμαξάκι του Παναγιώτη έριξε τα φώτα στον μεθυσμένο οδηγό της Πόρσε, τον τύφλωσε και έπεσε πάνω στο παιδί», εξήγησε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έκανε λόγο για «σκανδαλώδη συμπεριφορά» των αστυνομικών οι οποίοι άφησαν τον οδηγό της Πόρσε να οδηγήσει παρά το ότι λίγες ώρες πριν τον είχαν εντοπίσει να κινείται χωρίς δίπλωμα και έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

«Έχουμε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά από την πλευρά των οργάνων», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος Νότης Ψυλλάκης, συμπληρώνοτας στη συνέχεια: «Ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ότι το αλκοόλ που είχε στο αίμα του ήταν υπερδιπλάσιο του επιτρεπόμενου, παραταυτα, ουσιαστικά, του έδωσαν τη δυνατότητα να εξακολουθήσει να οδηγεί με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί σαν δρεπανοφόρο άρμα».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: «Φρικτό έγκλημα» η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Απειλή για όλους μας» αλλά και επίθεση στον Τραμπ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στη Λήμνο

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Μαζικές διαμαρτυρίες για δωρεάν αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια πριν το Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, συνελήφθησαν 19 Ιταλοί

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλεισε στις 2.019,26 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Απόδραση» στο 93ο λεπτό για τον Άρη – Στην ισοπαλία έμειναν Κηφισιά, Αστέρας AKTOR

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 55χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραμπ και βασιλική οικογένεια ανταλλάσσουν δώρα - Τσάντα Anya Hindmarch, καρφίτσα Tiffany

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Γκεοργκέσκου

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς η ενδεκάδα

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήματα μόδας από τη Μελάνια Τραμπ: Για δεύτερη φορά με καπέλο που κλέβει την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Αργοστόλι

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ