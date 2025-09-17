Χανιά: Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσ

Μία εξομολόγηση που συγκλονίζει έκανε ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης για τις πρώτες στιγμές που ακολουθούσαν μετά το μοιραίο τροχαίο με την Πόρσε στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος Παναγιώτης έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στις 11 Ιανουαρίου όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με μία Πόρσε ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Σούδας. Η υπόθεση τότε είχε συγκλονίσει την Ελλάδα.

Ο πατέρας του 22χρονου, Αντώνης Καρατζής προέβη σε μία συγκλονιστιή εξομολόγηση όπου περιέγραψε τις πρώτες δραματικές ώρες που ακολούθησαν μετά το σοκαριστικό τροχαίο.

«Μας έφεραν τα παπούτσια του μόνο», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Καρατζής και συνέχισε:

«Πήραμε τηλέφωνο στις 6:15 το πρωί το παιδί, για να δούμε που βρίσκεται. Το σήκωσε ένας αστυνομικός ο οποίος μας είπε “το παιδί σας εμπλέκεται σε τροχαίο”. Μετά από μισή ώρα μας είπαν ότι “το παιδί μας το έφεραν νεκρό».

Ο τραγικός πατέρας στη συνέχεια περιέγραψε πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα.

«Ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έτσι όπως πήγαινε το παιδί μου κανονικά έγινε μετωπική και το σκότωσε ακαριαία. Στην οικογένεια ζούμε έναν εφιάλτη», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Καρατζής ανέφερε για το πώς οι πραγματογνώμονες της οικογένειας του οδηγού της Πόρσε θέλουν να μεταφέρουν την ευθύνη για το δυστύχημα στον άτυχο Παναγιώτη. «Οι πραγματογνώμονες που έχει η οικογένεια θέλει να αναδείξει ότι το μικρό αμαξάκι του Παναγιώτη έριξε τα φώτα στον μεθυσμένο οδηγό της Πόρσε, τον τύφλωσε και έπεσε πάνω στο παιδί», εξήγησε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έκανε λόγο για «σκανδαλώδη συμπεριφορά» των αστυνομικών οι οποίοι άφησαν τον οδηγό της Πόρσε να οδηγήσει παρά το ότι λίγες ώρες πριν τον είχαν εντοπίσει να κινείται χωρίς δίπλωμα και έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

«Έχουμε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά από την πλευρά των οργάνων», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος Νότης Ψυλλάκης, συμπληρώνοτας στη συνέχεια: «Ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ότι το αλκοόλ που είχε στο αίμα του ήταν υπερδιπλάσιο του επιτρεπόμενου, παραταυτα, ουσιαστικά, του έδωσαν τη δυνατότητα να εξακολουθήσει να οδηγεί με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί σαν δρεπανοφόρο άρμα».

Δείτε το βίντεο:

