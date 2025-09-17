Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες

Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο βρεφών. Σύμφωνα με νέα έκθεση του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ, πριν προχωρήσει στη δολοφονία, είχε πραγματοποιήσει έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας εναντίον του ίδιου της του παιδιού αλλά και του παιδιού της Κατερίνας.

Τα περιστατικά αφορούσαν βρέφη που η ίδια ομολόγησε ότι δολοφόνησε. Τα μωρά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με συγκεκριμένα συμπτώματα, τα οποία τότε αποδόθηκαν λανθασμένα σε προβλήματα υγείας, όπως κρίσεις επιληψίας.

Ο μηχανισμός της δολοφονίας

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει πλέον σκιαγραφήσει με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο αφαιρέθηκαν οι ζωές των παιδιών. Το πόρισμα αναφέρει ότι ο θάνατος επήλθε με ταυτόχρονη πίεση στον θώρακα και απόφραξη των αεροφόρων οδών με πανί. Ο μηχανισμός αυτός οδηγούσε σε ασφυξία, ενώ τα συμπτώματα μπορούσαν να εκληφθούν από τους γιατρούς ως κρίσεις υγείας.

Η επιστημονική ανατροπή

Από τον Μάιο του 2025, ο καθηγητής νευρολογίας της ΕΛ.ΑΣ. είχε ήδη απορρίψει τις διαγνώσεις περί «φυσιολογικών θανάτων» ή «επιληπτικών επεισοδίων». Το πόρισμά του χαρακτηρίζεται κόλαφος, καθώς αποδεικνύει ότι τα βρέφη δεν έπασχαν από καμία νευρολογική διαταραχή. Συγκεκριμένα, δύο ψευδο-«επεισόδια» είχαν καταγραφεί στο μωρό της Κατερίνας και τέσσερα στο ίδιο το παιδί της Μουρτζούκου, πλέον μπορούν να χαρακτηρισθούν ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι αποκαλύψεις αυτές ανατρέπουν πλήρως την εικόνα που είχε διαμορφωθεί αρχικά. Η κατηγορούμενη φαίνεται πως επανειλημμένα επιχείρησε να αφαιρέσει ζωές βρεφών, χωρίς οι γιατροί να αντιληφθούν την πραγματική αιτία των συμπτωμάτων. Με το νέο υλικό, η έρευνα παίρνει αποφασιστική τροπή, καθώς αποκλείουν την υπόθεση περί επιληψίας και οδηγούν πιθανώς σε νέο κατηγορητήριο για την βρεφοκτόνο.

