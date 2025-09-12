Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

Την Ειρήνη Μουρτζούκου καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ως δολοφόνο του μικρού Παναγιωτάκη η μητέρα της. «Είμαι σίγουρη ότι η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη», επιμένει η μητέρα της, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού».

Η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου μάλιστα συνεχίζει: «Και τους άλλους φόνους έλεγε ότι δεν τους είχε κάνει αλλά τελικά μετά τους παραδέχθηκε. Είμαι σίγουρη ότι το έκανε. Είμαι σίγουρη ότι πάει να μπλέξει και άλλους ανθρώπους», συνεχίζει αναφερόμενη στα τελευταία λεγόμενα της Ειρήνης Μουρτζούκου ότι ξέρουν και άλλοι τι τελικά συνέβη με τον μικρό Παναγιωτάκη.

Πάντως, το πόρισμα για τον θάνατο του παιδιού έδειξε ασφυξία, την ίδια ακριβώς αιτία όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά που παραδέχθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι σκότωσε.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, επέρριψε ευθύνες σε εκείνη, λέγοντας: «Η μητέρα της έχει ξεχάσει τις ευθύνες της;».

Τι έδειξε το πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής που συγκρότησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον πρόεδρο Νίκο Καρακούκη και με μέλη τους έμπειρους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, καταλήγει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά σε ασφυξία, δηλαδή σε εγκληματική ενέργεια. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδιδε το περιστατικό σε επιπλοκές λοίμωξης του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.

