Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

Στο σπίτι όπου ο μικρός Παναγιωτάκης θα άφηνε την τελευταία του πνοή βρέθηκε ένας άνδρας, πριν τη δολοφονία του 15 μηνών αγοριού.

Ο άνδρας έκατσε 5 – 6 ώρες στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ, πριν φύγει από τη ζωή ο μικρός Παναγιώτης:

«Ήμουν (στο σπίτι) για 5-6 ώρες ναι. Πήγα όντως, έδωσα κατάθεση στη ΓΑΔΑ, όταν με καλέσανε. Είπα αυτά που ήξερα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις νέες εξελίξεις και θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν μας καλέσουνε, ο Εισαγγελέας ή το δικαστήριο θα παραβρεθούμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε κάτι. Ποσώς με ενδιαφέρει το τι λέει η Ειρήνη και η κάθε Ειρήνη.

»Εγώ είπα και στην αστυνομία αυτά που έπρεπε να πω, αυτά που ήξερα. Απολύτως τίποτα δεν έχω να φοβηθώ και ούτε να κρύψω κάτι. Μακάρι να αποκαλυφθούν όλα, να βγει ποιος ευθύνεται για το παιδάκι αυτό γιατί για τα υπόλοιπα μάθαμε. Να μάθουμε και για αυτό το παιδάκι, να ηρεμήσει η ψυχούλα του γιατί είναι κρίμα από τον Θεό. Όποιος φταίει να πληρώσει και με το παραπάνω».

Διαβάστε επίσης