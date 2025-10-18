Χανιά: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της Πόρσε που σκότωσε τον Παναγιώτη

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε ο 45χρονος οδηγός της μοιραίας Πόρσε που είναι προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Σούδας που συντάραξε το πανελλήνιο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή (17/10) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Ο 45χρονος είχε ξυλοκοπήσει την πρώην γυναίκα του στο κεφάλι και στον λαιμό ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα σκοτώσει, μπροστά στην 18 μηνών κόρη τους.

Το δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε τον 45χρονο ομόφωνα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών ενώ καταδικαστική ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απορρίφθηκε ομόφωνα και το ελαφρυντικό ειλικρινούς μεταμέλειας που ζητήθηκε από την υπεράσπιση με το επιχείρημα ότι παρότι είναι κρατούμενος εδώ και 10 μήνες, οι γονείς του, συνεχίζουν να καταβάλουν την διατροφή στην παθούσα.

Το τροχαίο με την Πόρσε

Όσον αφορά το δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε ο Παναγιώτης Καράτζης, ο 45χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για την περίπτωσή του φυλάκιση έως δέκα ετών και παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη.

Το γεγονός ότι λίγο πριν βρεθεί πίσω από το τιμόνι, ο 45χρονος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας Χανίων, έφερε τεκτονικές αλλαγές στην τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ με αντικαταστάσεις διευθυντών, γεγονός που πρόσφατα συνδέθηκε με την αποκάλυψη της δαιδαλώδους εγκληματικής οργάνωσης με τα όπλα, τα ναρκωτικά και την εκκλησιαστική περιουσία.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης