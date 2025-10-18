Εξάρχεια: Προσωπικά αντικείμενα περιείχε το σακίδιο - Άνοιξαν οι δρόμοι
Έληξε λίγο πριν από τις 14:00 ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα για το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια.
Στο σακίδιο που εντοπίστηκε επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα. Αποτέλεσμα μάλιστα ήταν οι δρόμοι που είχαν κλείσει να ανοίξουν.
