Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

Νεκρός είναι τελικά ο άνδρας που έπεσε πάνω σε δέντρο με το αυτοκίνητό του στο Μενίδι.

Ο άνδρας που καρφώθηκε πάνω σε δέντρο με το αυτοκίνητό του στο Μενίδι, τραυματίστηκε σοβαρά και αφού διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πάρνηθος όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας έπεσε πάνω σε έναν φράχτη και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ο άνδρας αν και σοβαρά τραυματίας βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο και δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Αμεσα είχε φτάσει και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

