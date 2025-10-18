Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο και νοσηλεύεται

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Μενίδι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, στην λεωφόρο Πάρνηθος. Για άγνωστη αιτία, το Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η παρέμβαση της οποίας δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα μόνος του. Αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.