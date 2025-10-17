Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι πύργου κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας
Ο άντρας φαίνεται πως έπεσε από μπαλκόνι του Πύργου «Απόλλων» στη Λουίζης Ριανκούρ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - Στις 19 Μαΐου άνδρας είχε αυτοκτονήσει από το ίδιο κτίριο
Ένας άντρας σκοτώθηκε όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του Πύργου «Απόλλων» στη Λουίζης Ριανκούρ το μεσημέρι της Παρασκευής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ο άνδρας ήταν ελληνικής καταγωγής και ηλικίας 44 ετών.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον όροφο από τον οποίο έπεσε στο κενό ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το γεγονός, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαΐου 2025, ένας άνδρας είχε αυτοκτονήσει πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι του ίδιου κτιρίου.
