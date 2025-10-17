Από καφέ στον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» έπεσε ο 44χρονος - Κι άλλη αυτοκτονία πριν έξι μήνες

Ένας άνδρας 44 ετών σκοτώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στον τελευταίο όροφο του Πύργου «Απόλλων» στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, με την έρευνα να έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Κινηματογραφική ταινία θυμίζουν οι τελευταίες στιγμές του 44χρονου σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην καφετέρια του 24ου ορόφου. Οι θαμώνες προκαλούν σοκ περιγράφοντας τα συγκλονιστικά λεπτά πριν ο 44χρονος βρεθεί στο κενό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο 44χρονος ήταν κάτοικος της περιοχής.

Το σημείο όπου βρέθηκε ο 44χρονος Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Άνδρας έπεσε στο κενό από τον Πύργο «Απόλλων» Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Το μεσημέρι της Παρασκευής έπινε τον καφέ του όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο του. Αφού απάντησε η συνομιλία κράτησε ελάχιστα και ολοκλήρωσε γρήγορα την επικοινωνία του. Αμέσως μετά σκαρφάλωσε στο τραπέζι και πήδηξε στο κενό, σπάζοντας μάλιστα το τζάμι της καφετέριας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Οι εικόνες αυτές έχουν συγκλονίσει τους παρευρισκόμενους που δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν άμεσα τι συνέβη, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι. Πώς και γιατί βρέθηκε ο 44χρονος στην καφετέρια, αν συνέβη κάτι και κυρίως τι ειπώθηκε στο τηλεφώνημα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στο συγκεκριμένο κτήριο τον Μάϊο του 2025. Συγκεκριμένα στις 19 Μαΐου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας 25χρονος έπεσε από το μπαρ του Πύργου Απόλλωνα σε παρακείμενη ταράτσα σούπερ μάρκετ.

