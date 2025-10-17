Πτώση 44χρονου από τον 24ο όροφο του «Πύργου Απόλλων» – «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ», λέει αυτόπτης

Φωτορεπορτάζ Χάρης Γκίκας

Σοκ προκάλεσε λίγο πριν τις 13:30 το μεσημέρι η πτώση ενός 44χρονου άνδρα από τον 24ο όροφο του «Πύργου Απόλλων», στην οδό Πανόρμου, στους Αμπελόκηπους, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άνδρας έπεσε στο κενό από τον Πύργο «Απόλλων» Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που μίλησε στο Newsbomb.gr και στον φωτορεπόρτερ Χάρη Γκίκα, το συμβάν σόκαρε τους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής: «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ, τρομάξαμε, νομίσαμε ότι έγινε έκρηξη. Βγήκαμε κατευθείαν έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο πεσμένο κάτω», ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένη η γυναίκα.

Όπως πρόσθεσε, η αστυνομία έφτασε στο σημείο περίπου 20 λεπτά αργότερα, ενώ μέχρι τότε ο χώρος δεν είχε καλυφθεί: «Άργησαν πολύ. Δεν υπήρχε κάποιο σεντόνι, περνούσε ο κόσμος και έβλεπε. Όταν ήρθε η αστυνομία, μας έδιωξαν όλους».

Το σημείο όπου βρέθηκε ο 44χρονος

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό που σημειώνεται στην περιοχή: «Από ό,τι έμαθα, έχει γίνει κι άλλο ένα παρόμοιο».

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, με επικεφαλής τον διοικητή, οι οποίοι συλλέγουν στοιχεία και προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια της τραγωδίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

