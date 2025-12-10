Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔ ΓΧΚ) της ΑΑΔΕ προέβη στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του λικέρ DISARONNO στην χώρα μας έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από εταιρεία διακίνησης αλκοολούχων ποτών σχετικά με την πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο πλαίσιο του συνεχούς αυτοελέγχου της γραμμής παραγωγής της ιταλικής εταιρείας που παράγει το λικέρ εντοπίστηκε ανωμαλία σε μία από τις γραμμές εμφιάλωσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή παρουσία μικροθραυσμάτων γυαλιού, σε ορισμένες μονάδες που ανήκουν σε συγκεκριμένη παρτίδα λικέρ, που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά. Κατά δήλωση της παραγωγού εταιρείας τα θραύσματα, εφόσον υπάρχουν, ενδέχεται να μην είναι ορατά.

Πιο συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά το λικέρ με:

Εμπορική Ονομασία: «DISARONNO»

Διακριτική Ένδειξη: «ORIGINALE» 500 YEARS LIMITED EDITION (συλλεκτική φιάλη 500 ετών)

Προέλευση: Ιταλία (παρασκευάστρια εταιρεία: ILLVA SARONNO S.p.A.)

Συσκευασία: Φιάλες όγκου 700 mL

Ένδειξη Παρτίδας: 25372

Η επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔ ΓΧΚ της ΑΑΔΕ, προχωρά ήδη στην άμεση απόσυρση του συνόλου των διακινηθεισών ποσοτήτων της προαναφερόμενης παρτίδας από την εγχώρια αγορά με τους σχετικούς ελέγχους να είναι σε εξέλιξη.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν (δείτε τη σχετική φωτογραφία παρακάτω).

Ανάκληση φιαλών του λικέρ και σε άλλες χώρες

Σημειώνετια ότι φιάλες του λικέρ Disaronno ανακλήθηκαν και σε άλλες περιοχές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η Υπηρεσία Τροφίμων (FSA) εξέδωσε την χθες Τρίτη (912) ανακοίνωση για ανάκληση του προϊόντος που αφορά φιάλες 700 ml που πωλούνται στην Αγγλία και τη Σκωτία.

Στη σχετική ανακοίνωση της FSA στον ιστότοπό της, αναφέρεται ότι η Illva Saronno, η μητρική εταιρεία της μάρκας, ανακαλεί φιάλες Disaronno Originale λόγω «πιθανής παρουσίας μικρών κομματιών γυαλιού σε ορισμένες φιάλες του προϊόντος, τα οποία θα μπορούσαν να το καταστήσουν μη ασφαλές για κατανάλωση».

Η εταιρεία έχει εντοπίσει επτά παρτίδες που ενδέχεται να περιλαμβάνουν φιάλες που έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης, η πιθανή μόλυνση θεωρείται ότι προκλήθηκε από «ανωμαλία στη γραμμή παραγωγής των φιαλών», ενώ στα καταστήματα που πωλήθηκαν οι φιάλες θα αναρτηθούν ανακοινώσεις , ενημερώνοντάς τους πελάτες για το τι πρέπει να κάνουν.

Οι φιάλες που έχουν επηρεαστεί φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς: 25374, 25375, 25381, 25382, 25435, 25442, 25444. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να ελέγξουν τους αριθμούς στο πίσω μέρος του μπουκαλιού.

Σημειώνεται ότι την Δευτέρα η Δημοκρατία της Ιρλανδίας προέβη σε ανάκληση του ίδιου προϊόντος για το ίδιο ζήτημα.