Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

Ανακαλείται παρτίδα του λικέρ Disaronno στην Ελλάδα - Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν

Newsbomb

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού
Pexels
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔ ΓΧΚ) της ΑΑΔΕ προέβη στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του λικέρ DISARONNO στην χώρα μας έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από εταιρεία διακίνησης αλκοολούχων ποτών σχετικά με την πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο πλαίσιο του συνεχούς αυτοελέγχου της γραμμής παραγωγής της ιταλικής εταιρείας που παράγει το λικέρ εντοπίστηκε ανωμαλία σε μία από τις γραμμές εμφιάλωσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή παρουσία μικροθραυσμάτων γυαλιού, σε ορισμένες μονάδες που ανήκουν σε συγκεκριμένη παρτίδα λικέρ, που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά. Κατά δήλωση της παραγωγού εταιρείας τα θραύσματα, εφόσον υπάρχουν, ενδέχεται να μην είναι ορατά.

Πιο συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά το λικέρ με:

  • Εμπορική Ονομασία: «DISARONNO»
  • Διακριτική Ένδειξη: «ORIGINALE» 500 YEARS LIMITED EDITION (συλλεκτική φιάλη 500 ετών)
  • Προέλευση: Ιταλία (παρασκευάστρια εταιρεία: ILLVA SARONNO S.p.A.)
  • Συσκευασία: Φιάλες όγκου 700 mL
  • Ένδειξη Παρτίδας: 25372

Η επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔ ΓΧΚ της ΑΑΔΕ, προχωρά ήδη στην άμεση απόσυρση του συνόλου των διακινηθεισών ποσοτήτων της προαναφερόμενης παρτίδας από την εγχώρια αγορά με τους σχετικούς ελέγχους να είναι σε εξέλιξη.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν (δείτε τη σχετική φωτογραφία παρακάτω).

disaronno.jpg

Ανάκληση φιαλών του λικέρ και σε άλλες χώρες

Σημειώνετια ότι φιάλες του λικέρ Disaronno ανακλήθηκαν και σε άλλες περιοχές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η Υπηρεσία Τροφίμων (FSA) εξέδωσε την χθες Τρίτη (912) ανακοίνωση για ανάκληση του προϊόντος που αφορά φιάλες 700 ml που πωλούνται στην Αγγλία και τη Σκωτία.

Στη σχετική ανακοίνωση της FSA στον ιστότοπό της, αναφέρεται ότι η Illva Saronno, η μητρική εταιρεία της μάρκας, ανακαλεί φιάλες Disaronno Originale λόγω «πιθανής παρουσίας μικρών κομματιών γυαλιού σε ορισμένες φιάλες του προϊόντος, τα οποία θα μπορούσαν να το καταστήσουν μη ασφαλές για κατανάλωση».

Η εταιρεία έχει εντοπίσει επτά παρτίδες που ενδέχεται να περιλαμβάνουν φιάλες που έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης, η πιθανή μόλυνση θεωρείται ότι προκλήθηκε από «ανωμαλία στη γραμμή παραγωγής των φιαλών», ενώ στα καταστήματα που πωλήθηκαν οι φιάλες θα αναρτηθούν ανακοινώσεις , ενημερώνοντάς τους πελάτες για το τι πρέπει να κάνουν.

Οι φιάλες που έχουν επηρεαστεί φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς: 25374, 25375, 25381, 25382, 25435, 25442, 25444. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να ελέγξουν τους αριθμούς στο πίσω μέρος του μπουκαλιού.

Σημειώνεται ότι την Δευτέρα η Δημοκρατία της Ιρλανδίας προέβη σε ανάκληση του ίδιου προϊόντος για το ίδιο ζήτημα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Φάμελλος: Αιχμηρή ομιλία-απάντηση στον Τσίπρα - «Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ομάδα-έκπληξη ο Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε στους πάγκους μετά από 8 χρόνια!

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Επιστρέφει μετά από 798 ημέρες στο Ισραήλ - Πότε παίζουν εκεί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη με τον οδηγό της Πόρσε που συγκλόνισε τη χώρα

17:56LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

17:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

17:23ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Byron χτυπά το Ισραήλ: Παίρνει «θέση» ο στρατός - Αγωνιώδεις αναζητήσεις για 4 αγνοούμενους σε σκάφος που χάθηκε εν πλω προς την Κύπρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ': Απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να μην οδηγήσει σε ρήξη τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μπριν Ταϊρί

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ