Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στην γιάφκα της Καλλιθέας

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε  Αθήνα, Καλλιθέα και Κρήτη 

Κατερίνα Ρίστα

Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στην γιάφκα της Καλλιθέας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα, Καλλιθέα και Κρήτη προχώρησε το τμήμα εκβιαστών με σκοπό το «ξεδόντιασμα» του πυρήνα των εκτελεστών της Greek Mafia.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3, μεταξύ των οποίων και έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Τα μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση κατά του Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια πριν λίγους μήνες ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν κάψει ολοσχερώς πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αργυρούπολη. Το βενζινάδικο ετοιμαζόταν να το αγοράσει ο Γιάννης Λάλας. Οι δράστες αδιαφόρησαν για τις ανθρώπινες ζωές καθώς πάνω από το βενζινάδικο υπάρχει πολυκατοικία.

Ο εμπρησμός στο βενζινάδικο στην Αργυρούπολη

Οι δράστες προσέγγισαν με 2 μοτοσικλέτες το πρατήριο και ένας εξ’ αυτών, κρατώντας καλασνικοφ προσέγγισε την είσοδο του πρατηρίου, όπου βρισκόταν υπάλληλος. Στη συνέχεια, άλλος δράστης φέροντας μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό και, αφού απομακρύνθηκε ο υπάλληλος από το χώρο, περιέλουσαν το χώρο προκαλώντας ανάφλεξη και διέφυγαν με τις μοτοσυκλέτες.

Η ένοπλη επίθεση στον Γιάννη Λάλα

Το βράδυ της 16ης Μαΐου του 2025, μέλη της ίδιας οργάνωσης με αρχηγό τον «Δήμο» επιχείρησαν - κατόπιν εντολής που είχαν λάβει - να βγάλουν από τη μέση τον Γιάννη Λάλα. Επιβαίνοντας σε μηχανή , προσέγγισαν το όχημα του θύματος και ξεκίνησαν να τον πυροβολούν με καλάσνικοφ. Ο επιχειρηματίας γλίτωσε καθώς οδηγούσε θωρακισμένο αυτοκίνητο. Στο σημείο είχαν εντοπιστεί 47 κάλυκες.

Τι βρέθηκε στην γιάφκα

Ο «Δήμος», ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε γιάφκα στην Καλλιθέα. Μετά απο έφοδο του εκβιαστών στο χώρο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 5 καλασνικοφ, 5 πιστόλια , 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα , 17 γεμιστήρες και 700 φυσίγγια .

giafka1.jpg
giafka2.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:03ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται αλλαγές στα ταξίδια προς ΗΠΑ:Έλεγχος στα σόσιαλ μίντια για 5 χρόνια όσων ταξιδεύουν με ESTA

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στην Φλόριντα: Η Γάζα στο επίκεντρο

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Τα γεμιστά στο top 10 με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρέμεινε ο Πάντοβιτς στη λίστα αντί του Ντέσερς - Η αποστολή για Βικτόρια Πλζεν

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Απολογούνται τη Δευτέρα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφήβων που παρείχε «προστασία» - Απειλούσαν να «καθαρίσουν» νεαρό με όπλο

19:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου συναντιούνται ξανά με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αίτημα των φιλάθλων της Σαμσούνσπορ να αγωνιστεί η ομάδα τους με τη φανέλα του Κεμάλ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αντιδράσεις κατά του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ - Προσπαθεί να δώσει F-35 στον Ερντογάν και να βάλει την Τουρκία στη Γάζα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

19:18LIFESTYLE

Eurovision 2026: Και η Ισλανδία εκτός διοργάνωσης σε διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων και σε ποιους - Πότε θα δοθεί η αύξηση στις συντάξεις

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα επετειακά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ: «Το καμάρι της Κρήτης»

18:57LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Ξέσπασε σε κλάματα στο νέο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της Disney για την απαιτητική περιοδεία «Eras Tour»

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

18:44ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Βρέθηκε νότια της Λεμεσού το ισραηλινό ιστιοφόρο - Σώοι οι επιβαίνοντες

18:42ΚΥΠΡΟΣ

Σαφές μήνυμα Χριστοδουλίδη για ένταξη της Τουρκίας στο SAFE: «Δεν είναι διαδικασία α λα καρτ, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας-Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι - Έρχονται 15 νέοι συρμοί στο μετρό

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αντιδράσεις κατά του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ - Προσπαθεί να δώσει F-35 στον Ερντογάν και να βάλει την Τουρκία στη Γάζα

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρέμεινε ο Πάντοβιτς στη λίστα αντί του Ντέσερς - Η αποστολή για Βικτόρια Πλζεν

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Τα γεμιστά στο top 10 με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ