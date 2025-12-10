Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στην γιάφκα της Καλλιθέας

Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα, Καλλιθέα και Κρήτη προχώρησε το τμήμα εκβιαστών με σκοπό το «ξεδόντιασμα» του πυρήνα των εκτελεστών της Greek Mafia.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3, μεταξύ των οποίων και έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Τα μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση κατά του Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια πριν λίγους μήνες ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν κάψει ολοσχερώς πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αργυρούπολη. Το βενζινάδικο ετοιμαζόταν να το αγοράσει ο Γιάννης Λάλας. Οι δράστες αδιαφόρησαν για τις ανθρώπινες ζωές καθώς πάνω από το βενζινάδικο υπάρχει πολυκατοικία.

Ο εμπρησμός στο βενζινάδικο στην Αργυρούπολη

Οι δράστες προσέγγισαν με 2 μοτοσικλέτες το πρατήριο και ένας εξ’ αυτών, κρατώντας καλασνικοφ προσέγγισε την είσοδο του πρατηρίου, όπου βρισκόταν υπάλληλος. Στη συνέχεια, άλλος δράστης φέροντας μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό και, αφού απομακρύνθηκε ο υπάλληλος από το χώρο, περιέλουσαν το χώρο προκαλώντας ανάφλεξη και διέφυγαν με τις μοτοσυκλέτες.

Η ένοπλη επίθεση στον Γιάννη Λάλα

Το βράδυ της 16ης Μαΐου του 2025, μέλη της ίδιας οργάνωσης με αρχηγό τον «Δήμο» επιχείρησαν - κατόπιν εντολής που είχαν λάβει - να βγάλουν από τη μέση τον Γιάννη Λάλα. Επιβαίνοντας σε μηχανή , προσέγγισαν το όχημα του θύματος και ξεκίνησαν να τον πυροβολούν με καλάσνικοφ. Ο επιχειρηματίας γλίτωσε καθώς οδηγούσε θωρακισμένο αυτοκίνητο. Στο σημείο είχαν εντοπιστεί 47 κάλυκες.

Τι βρέθηκε στην γιάφκα

Ο «Δήμος», ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε γιάφκα στην Καλλιθέα. Μετά απο έφοδο του εκβιαστών στο χώρο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 5 καλασνικοφ, 5 πιστόλια , 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα , 17 γεμιστήρες και 700 φυσίγγια .

