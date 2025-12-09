Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα
Οι συλλήψεις έγιναν για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι
Συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (9/12) τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων, η οποία είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα.
Υπενθυμίζεται ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα είχε σημειωθεί την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.
Για την δολοφονία έχουν προφυλακιστεί τέσσερα άτομα με «πλούσιο», βαρύ ποινικό παρελθόν.
