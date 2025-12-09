Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

Συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (9/12) τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων, η οποία είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα.

Οι συλλήψεις έγιναν για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι.

Υπενθυμίζεται ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα είχε σημειωθεί την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Για την δολοφονία έχουν προφυλακιστεί τέσσερα άτομα με «πλούσιο», βαρύ ποινικό παρελθόν.

