Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη

Ο εκτελεστής της δολοφονίας Λάλα και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Ένα κοινό αυτοκίνητο, ένα κατακόκκινο όχημα που πέρασε απαρατήρητο τις κρίσιμες ώρες δύο διαφορετικών υποθέσεων, φαίνεται πως αποτέλεσε το κλειδί για τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οδηγώντας στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα στη Φωκίδα.

Είναι το κόκκινο όχημα το οποίο βλέπετε στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsbomb. Σε αυτό επιβαίνουν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα και κατευθυνονται προς την Αραχωβα με σκοπό να τον δολοφονήσουν.

Στη δεύτερη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsbomb, βλεπετε έναν άνδρα πάνω σε μια μαύρη μηχανή: Αυτός είναι ο εκτελεστής, εκείνος που σκότωσε τον 42χρονο εξ αποστασεως προσεγγιζοντας τον απο πίσω, την ώρα που ο Γιάννης Λάλας μιλούσε στον τηλέφωνο.

Η σύνδεση του κόκκινου αυτοκινήτου που «έδεσε» δύο υποθέσεις

Το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο εμφανίζεται τόσο στην εκτέλεση στην Αράχωβα όσο και στην απόπειρα δολοφονίας ενός 34χρονου χούλιγκαν στο Παγκράτι λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στο Παγκράτι, το κόκκινο αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για να μετακινήσουν το όχημα της απόπειρας, προκειμένου να μπερδέψουν τις έρευνες και να εξαφανίσουν πιθανά ίχνη.

Στην περίπτωση της Αράχωβας, όμως, ο ρόλος του ήταν καθοριστικός: Με αυτό προσέγγισαν το θύμα στον ξενώνα όπου διέμενε, διέφυγαν μετά την εκτέλεση και τελικά το πυρπόλησαν λίγα χιλιόμετρα μακριά.

Ο «σύνδεσμος» με τον Μανώλη Πετσίτη, πρώην συνεργάτη του Νίκου Παππά

Το πιο σκοτεινό και αινιγματικό εύρημα της έρευνας δεν ήταν το κόκκινο όχημα, αλλά ένα άλλο αυτοκίνητο: μια μαύρη BMW που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα του Παγκρατίου.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δράστες να αφαιρούν τις πλαστές πινακίδες και να επανατοποθετούν τις πραγματικές. Από τον αριθμό κυκλοφορίας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε ενοικιαστεί από τον Μανώλη Πετσίτη, πρώην στενό συνεργάτη του Νίκου Παππά, που «μπαινόβγαινε» στο Μέγαρο Μαξίμου, επί ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν οι αρχές τον αναζήτησαν για να δώσει εξηγήσεις, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν ούτε στη δηλωμένη διεύθυνση, ούτε στα στοιχεία επικοινωνίας που είχε αφήσει στο πρακτορείο ενοικίασης. Θεωρείται δεδομένο ότι θα κληθεί από τον ανακριτή να δώσει επίσημες διευκρινίσεις.

