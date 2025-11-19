Αυτό είναι το αυτοκίνητο των δραστών στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Δείτε φωτογραφίες

Αυτό είναι το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Οι τέσσερις άνδρες που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία μετέβησαν στην Αράχωβα με το ΙΧ με μπορντό χρώμα, που διακρίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsbomb.gr. Οι φωτογραφίες δείχνουν το όχημα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στο σαλέ που διέμενε στην Αράχωβα.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα και του έβαλαν φωτιά. Εντός του απανθρακωμένου οχήματος, η αστυνομία είχε εντοπίσει οπλισμό, που είχαν μαζί τους οι τέσσερις άντρες.

Γιάννης Λάλας: Πώς έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τη στιγμή που το θύμα βγήκε στη βεράντα του σαλέ στην Αράχωβα για να μιλήσει στο τηλέφωνο, οι εκτελεστές που προφανώς τον παρακολουθούσαν και του είχαν στήσει ενέδρα, τον πλησίασαν και άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως έχει δεχθεί σφαίρες και από μπροστά.

Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μένος τους ήταν τέτοιο που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές ενώ ήταν ήδη νεκρός. Η εκτέλεση φαίνεται να έγινε με δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ κι ένα πιστόλι.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σαλέ είχε εντοπιστεί ένα όχημα να φλέγεται. Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι ήταν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε απο τους δράστες για τη διαφυγή τους. Οι κακοποιοί αμέσως μετά τη δολοφονία, έφυγαν με το αυτοκίνητό τους και διένυσαν μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, κατευθυνόμενοι προς το Λιβάδι. Σε κάποιο σημείο έβαλαν στο όχημα φωτιά και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με άλλο αυτοκίνητο ή και με μοτοσικλέτες.

