Ο Μανώλης Πετσίτης είχε μισθώσει αμάξι που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα

Ο Μανώλης Πετσίτης, ο επιχειρηματίας που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνεργαζόταν με τον τότε υπουργό Νίκο Παππά είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο με το οποίο οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, είχαν μεταβεί σε άλλη απόπειρα δολοφονίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τότε, είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν έναν 34χρονο, πρώην συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι. Επρόκειτο για μία BMW, που είχε μισθωθεί τον Μανώλη Πετσίτη.

Ο Μανώλης Πετσίτης, συμμαθητής του Νίκου Παππά, πρώην υπουργού επί ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτή, βρισκόταν στο στενό περιβάλλον του την περίοδο εκείνη. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν έκτοτε, ο Πετσίτης λειτουργούσε ακόμη και ως «μεσάζων» σε διάφορες υποθέσεις, ενώ εμφανιζόταν και ως φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα για Κύπριους δικηγόρους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, είναι ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό», γεμάτο ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην αστυνομία και δύο ακόμα άτομα, ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φέρεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σε βάρος τους, για τη δολοφονία Λάλα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων: συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού — τετελεσμένη και σε απόπειρα—, πλαστογραφία και κλοπή (σε βαθμό πλημμελήματος), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα), καθώς και κατοχή για ίδια χρήση (πλημμέλημα).

Επιπλέον, τους αποδόθηκαν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, οπλοχρησία, καθώς και διακεκριμένη φθορά.

Παραμένει άγνωστο, μέχρι στιγμής, το ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, οι δράστες αφού πυροβόλησαν τον 42χρονο στο μπαλκόνι της βίλας στην Αράχωβα, έφυγαν από το σημείο και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Από την έρευνα που έγινε ωστόσο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.