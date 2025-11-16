Γιάννης Λάλας: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

Προθεσμία για την Τετάρτη, προκειμένου να απολογηθούν, έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

Γιάννης Λάλας: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

Τα όπλα των συλληφθέντων

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων της ανθρωποκτονίας του Γιάννη Λάλα και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών, κατόπιν ευρείας, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, οι τέσσερις συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων: συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού — τετελεσμένη και σε απόπειρα—, πλαστογραφία και κλοπή (σε βαθμό πλημμελήματος), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα), καθώς και κατοχή για ίδια χρήση (πλημμέλημα).

Η σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Όπλα συλληφθέντων

Τα όπλα των συλληφθέντων

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που τελέστηκε σε περιοχή της Φωκίδας την 1η Νοεμβρίου 2025, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου στο Παγκράτι, στις 22-09-2025.

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Παγκράτι, σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο εκ των κατηγορουμένων (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δύο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι δύο κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους, όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Σχετικά με την δολοφονία του Γιάννη Λάλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Συλληφθέντες για Λάλα

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο, σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού. Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα συνδεόταν άμεσα με τις ενέργειες του 37χρονου και του 28χρονου στο πλαίσιο της προηγούμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Οι έρευνες του «ελληνικού FBI» αποκάλυψαν επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετά την ανθρωποκτονία, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 6 πιστόλια,
  • περίστροφο,
  • αεροβόλο τυφέκιο,
  • 3 γεμιστήρες,
  • 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • τσεκούρι,
  • μαχαίρι,
  • 3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),
  • 2 πτυσσόμενες ράβδοι,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων,
  • χειροβομβίδα κρότου λάμψης,
  • σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
  • 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,
  • υφασμάτινη θήκη πιστολιού,
  • 2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,
  • «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,
  • 65 χρυσές λίρες και
  • το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι ο 28χρονος και ο 37χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

