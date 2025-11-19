Γιάννης Λάλας: Νέα προθεσμία στους 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία – Πότε απολογούνται

Αύριο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, θα απολογηθούν τελικά οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Νωρίς το πρωί, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και έλαβαν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού –τετελεσμένη και σε απόπειρα–, πλαστογραφία και κλοπή (σε βαθμό πλημμελήματος), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα), καθώς και κατοχή για ίδια χρήση (πλημμέλημα).

Επιπλέον, τους αποδόθηκαν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, οπλοχρησία, καθώς και διακεκριμένη φθορά.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό» γεμάτη ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην αστυνομία και 2 ακόμα ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φέρεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Οι αρχές προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συλληφθέντων αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας καθώς οι «4» φέρεται πως ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή εκτέλεσης.

Αναφορικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, οι δράστες αφού πυροβόλησαν τον 42χρονο στο μπαλκόνι της βίλας στην Αράχωβα, έφυγαν από το σημείο και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Από την έρευνα που έγινε, ωστόσο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Τα όπλα των συλληφθέντων

