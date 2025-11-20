Γιάννης Λάλας: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στην Αράχωβα

Ο εκτελεστής της δολοφονίας Λάλα και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα. Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο σημαντικό ρόλο και διαθέτει ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ληστειών και απόπειρων ανθρωποκτονίας , αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και φέρεται να είπε στις Αρχές: «Τα όπλα τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου. Ψάξτε αλλού τους δράστες!». Σε άρνηση των κατηγοριών προχώρησαν και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες: ένας 27χρονος ήδη γνωστός στην αστυνομία και δύο άτομα ηλικίας 21 και 22 ετών χωρίς προηγούμενα. Παρ’ όλα αυτά, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν και διέταξαν την προφυλάκισή τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας