Το μαύρο όχημα που μίσθωσε ο Πετσίτης στα χέρια των δολοφόνων του Λάλα - Οι έρευνες των Αρχών

Με μια απρόσμενη εξέλιξη βρέθηκαν αντιμέτωποι οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, κατά τη διάρκεια των διασταυρώσεων στοιχείων για τους δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, καθώς έπεσαν πάνω στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη.

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε ότι μία σκουρόχρωμη πολυτελής BMW, η οποία είχε παραχωρηθεί/ενοικιαστεί προς χρήση στον κ. Πετσίτη —τον πρώην στενό συνεργάτη του Νίκου Παππά— από εταιρεία leasing από το 2023, βρέθηκε στα χέρια των δύο νεαρών που συνελήφθησαν για την εκτέλεση στη Φωκίδα. Το ίδιο αυτό όχημα χρησιμοποίησαν οι δράστες σε απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πώς εντοπίστηκε το όχημα

Η σύνδεση έγινε όταν οι αστυνομικοί διερεύνησαν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών στην απόπειρα του Παγκρατίου. Οι νεαροί, στην προσπάθειά τους να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, άλλαζαν συνεχώς πινακίδες, τοποθετώντας σε κάποιο σημείο και τις γνήσιες πινακίδες της BMW.

Από τον αριθμό κυκλοφορίας, η ΕΛΑΣ οδηγήθηκε στην εταιρεία leasing, η οποία επιβεβαίωσε ότι το όχημα είχε παραχωρηθεί προς χρήση στον Μανώλη Πετσίτη από το 2023. Η εταιρεία ανέφερε επίσης πως είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του για την επιστροφή του οχήματος, χωρίς αποτέλεσμα.

Τα ερωτήματα της έρευνας

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ προσπαθούν τώρα να βρουν εξήγηση για το πώς η BMW του Μανώλη Πετσίτη βρέθηκε στην κατοχή των δύο συλληφθέντων δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του ανεπιτυχώς, ενώ δεν αποκλείεται να κληθεί για εξηγήσεις στην κύρια ανάκριση.

Η σύνδεση των υποθέσεων

Η έρευνα αποκάλυψε πως η BMW χρησιμοποιήθηκε στο Παγκράτι, όπου οι δράστες την κινούσαν κοντά στο σπίτι του στόχου (ενός χούλιγκαν που είχε ξυλοκοπήσει τον 28χρονο συνεργό τον Μάιο του 2025). Μετά την απόπειρα, το όχημα στάθμευσε στη Νέα Χαλκηδόνα.

Τις επόμενες ημέρες, οι δράστες το μετακινούσαν, χρησιμοποιώντας σε μία από αυτές τις μετακινήσεις και το κόκκινο Nissan, το οποίο αργότερα έγινε το «επιχειρησιακό» όχημα για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στη Φωκίδα.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsbomb, επιβαίνουν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα κατευθυνόμενοι προς την Αράχωβα με σκοπό να τον δολοφονήσουν.

