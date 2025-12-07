Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές
Λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι να χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι για τα Χριστούγεννα
Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.
Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σχολείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.
Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
